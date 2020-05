14/05/2020 | 04:24



A China atraiu US$ 10,14 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em abril, 8,6% menos do que em igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio chinês.

No acumulado de janeiro a abril, o IED na China somou US$ 41,34 bilhões, valor 8,4% menor do que o do mesmo intervalo de 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.