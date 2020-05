Avante confirma projeto de Eloi ao Paço de Sto.André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 00:01



A direção municipal do Avante, com aval da cúpula estadual do partido, confirmou a pré-candidatura do empresário Erick Eloi para a Prefeitura de Santo André. A decisão foi tomada ontem à noite, em videoconferência com o presidente paulista da sigla, Josué Tavares.

A confirmação da pré-candidatura de Eloi abre uma incógnita sobre o futuro do principal filiado do partido na cidade, o vereador Almir Cicote. Em seu terceiro mandato, Cicote foi presidente da Câmara com suporte do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Depois, dirigiu o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Além disso, foi candidato a deputado estadual em 2018 como um dos nomes sustentados pelo governo.

“Sabemos da relação do vereador Almir Cicote com o prefeito. Ele é um quadro importante para o partido, é segundo suplente de deputado estadual, esteve como superintendente do Semasa. Mas o partido precisa pensar de forma mais ampla”, argumentou Josué, ao Diário.

O mandatário estadual também elogiou Eloi. “Sei do trabalho sério e do plano de governo que ele tem para a cidade. Além disso, é uma alternativa a essa polarização entre PT e PSDB que há em diversas cidades. O cidadão precisa ter opções”, discorreu.

Ex-filiado ao PT, Eloi deixou o petismo justamente por ver fechada a possibilidade de ser prefeiturável pela legenda – à época, saiu juntamente com o ex-prefeito João Avamileno, hoje no Solidariedade. O empresário tentará pela primeira vez ser prefeito de Santo André.

Cicote não retornou aos contatos do Diário para comentar o episódio.