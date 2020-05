Plataformas auxiliam na preparação para o Enem

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 00:01



Apesar da pandemia da Covid-19, o MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmaram a data de realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para os dias 1º e 8 de novembro (presencial) e 22 e 29 do mesmo mês (versão digital). Com aulas suspensas, os alunos estão tendo que reforçar os estudos em casa e existem plataformas que podem auxiliar neste momento.

O Stoodi (www.stoodi.com.br) está disponibilizando, por todo o período de quarentena, aulas gratuitas. O site reúne mais de 5.000 vídeos de todas as matérias, separadas por módulos e organizadas em ordem cronológica. Morador de Santo André, Victor Mello, 20, se prepara para o vestibular de arquitetura ou ciências biológicas. Até o início do ano, as aulas no cursinho eram presenciais e virtuais, mas, desde março, estudar pelo computador tem sido a única opção. “A plataforma é sensacional”, elogiou.

A personal trainer Vanda Ribeiro, 37, pretende fazer uma segunda graduação e tem usado o material do Stoodi para se preparar. “É bem completo. Pretendo fazer engenharia ambiental em uma faculdade pública e tenho achado o método muito adequado”, relatou a moradora de Santo André.

Professor do Stoodi e morador de São Bernardo, Rafael Lucena explicou que um dos diferenciais da plataforma é poder personalizar o aprendizado, levando em consideração os objetivos do aluno. “É possível montar um plano de estudos de acordo com os interesses do estudante.”

“A minha dica é que os estudantes sigam se preparando para as provas. É importante a ajuda da família para que os alunos mantenham a rotina de estudos. Continuar com as aulas de forma planejada, alternando com períodos de descanso e outras atividades do dia a dia”, opinou.

Outra opção para estudar a distância é o Ismart (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos), que até 30 de junho oferece seu conteúdo aos alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio das redes públicas. A Ismart também oferece bolsas de estudos para alunos de baixa renda. Informações sobre o processo seletivo e sobre como acessar o material gratuito podem ser obtidas no site www.ismart.org.br.

Na plataforma Aprendendo Sempre (aprendendosempre.org) diversas organizações disponibilizam conteúdos gratuitos, não só para os estudantes, mas para professores, gestores e familiares. Também estão indicados no site conteúdos orientados e experiências práticas de educadores e gestores, que já estão conseguindo lidar com o desafio de promover o aprendizado de forma não presencial.