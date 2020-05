Empresas pedem mais um dia e sindicato adia greve de ônibus

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 00:01



Os ônibus de sete empresas de transporte público do Grande ABC, sendo duas em Santo André (Viação São Camilo e Eaosa – Empresa de Auto Ônibus de Santo André Ltda), duas em Mauá (Viação Ribeirão Pires e Viação Urbana), além de três em São Bernardo (Viação Triângulo, Viação Riacho Grande e Viação Imigrantes), que corriam risco de não rodarem, funcionarão normalmente, pelo menos hoje.

Cerca de 950 funcionários que fazem parte dessas empresas estão sofrendo com descumprimento das legislações trabalhistas e haviam ameaçado paralisação a partir de hoje, que era o prazo para que os responsáveis sanassem os problemas, entre eles atraso na folha de pagamento e na parcela dos convênios médico e odontológico, por exemplo. Segundo o Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), tem funcionário há mais de 40 dias sem receber.

De acordo com Leandro Mendes, vice-presidente do Sintetra ABC, as empresas pediram mais um dia de prazo para quitar os débitos, ou seja, até a meia-noite de hoje. “Mais que isso não dá para esperar”, afirma. Ele diz que, caso os débitos não sejam quitados, a paralisação terá início amanhã.

Ontem, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbano) enviou documento ao Sintetra ABC pedindo a não paralisação das linhas operadas pelas sete empresas devedoras, para “evitar prejuízos à população”. No total, o grupo é responsável por 33 trechos intermunicipais – de um município a outro.

Segundo Mendes, as empresas esperam auxílio financeiro do governo para resolverem as pendências. O grupo que as gerencia está em recuperação judicial, e caso a greve ocorra, há até a possibilidade de falência.