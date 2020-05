Testes rápidos retiram 353 infectados das ruas da região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 00:01



Santo André e São Caetano, que realizam testes em massa em grupos da população ligados aos serviços essenciais, já identificaram 353 pessoas que estavam contaminadas pelo novo coronavírus, mas não apresentavam sintomas da doença. Até terça-feira, haviam sido realizados 14.020 exames, sendo 5.319 em Santo André, com 209 positivos; e 8.701 em São Caetano, dos quais 144 apresentaram anticorpos. Os testes em terras andreenses começaram dia 6. Já em São Caetano as pessoas começaram a ser examinadas em larga escala dia 25 de abril.

Médico patologista clínico e gestor do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Alex Galoro explicou que os testes rápidos que estão sendo realizados na região identificam dois tipos de anticorpos nos pacientes, o IGM e o IGG. De maneira geral, o IGM é o primeiro anticorpo, também conhecido como imunoglobulina, que surge no organismo depois da infecção.

“Esse teste consegue ver se a pessoa teve contato recente com o vírus, está na fase aguda e ativa da doença”, explicou Galoro. Nessa fase, o indivíduo transmite a doença para outras pessoas, mesmo que não esteja apresentando sintomas, e precisa fazer o isolamento físico por pelo menos duas semanas.

Outro resultado que os testes rápidos apresentam é o IGG. Galoro explicou que essa imunoglobulina costuma aparecer cerca de dez dias a partir da infecção. “É esse anticorpo que, em tese, vai garantir a imunidade da pessoa contra outras infecções pelo novo coronavírus”, afirmou o patologista, que destacou que ainda não há 100% de certeza sobre a possibilidade de reinfecção em pacientes já considerados curados.

“Em tese, quando uma maior parcela da população tiver anticorpos, a pandemia vai diminuindo, porque o vírus não tem mais quem contaminar. Isso não quer dizer que as pessoas devem se expor, porque não há como prever qual vai ser a gravidade da doença em cada pessoa”, completou Galoro.

Coordenadora do curso de biomedicina da Universidade Estácio de Sá – Campus Conceição, Alessandra Rogério destacou que ampliar os testes possibilita às administrações municipais informação para liberação ou não de determinadas atividades comerciais. “Sabendo que aqueles indivíduos já tiveram contato com o vírus, há mais segurança para que essas pessoas possam estar perto de outras, sem o medo de se contaminar ou sem saber se podem contaminar terceiros”, pontuou.

A Prefeitura de Santo André destacou que todas as pessoas que testaram positivo foram orientadas a fazer o confinamento e procurar avaliação médica. Em São Caetano, os pacientes também foram orientados a manter as medidas de isolamento físico, mas os testes indicaram apenas quem já tinha os anticorpos do tipo IGG. Além desses testes, São Caetano também mantém site para que moradores com sintomas da doença se cadastrem e sejam testados em casa (coronasaocaetano.org). O pedido de testagem também pode ser feita pelo telefone 0800 774 4002. Até segunda-feira, o programa realizou 3.275 atendimentos, com 1.603 autocoletas e 353 resultados positivos para Covid-19. Até ontem, Santo André tinha 885 casos confirmados da doença e 83 mortes. Em São Caetano, eram 588 pacientes e 25 óbitos.

São Caetano vai testar em bloqueios de trânsito

A Prefeitura de São Caetano começa hoje a testar motoristas e passageiros que apresentarem sintomas de Covid-19 em bloqueios de trânsito, montados estrategicamente nos 15 bairros da cidade, de forma itinerante. Serão oito pontos por dia, sendo quatro de manhã e outros quatro à tarde. Os locais não serão divulgados antecipadamente à população para evitar aglomerações.

A ação será realizada de segunda a sábado, em coordenação conjunta das secretarias de Saúde, Segurança e Mobilidade Urbana.

Será medida a temperatura de motoristas e passageiros. Quem apresentar febre e alteração nos níveis de oxigênio no sangue (oximetria) será submetido ao teste da Covid-19 no local. Este teste identifica se a pessoa está com a doença ativa e também se o organismo já criou a defesa contra o novo coronavírus.

Caso o resultado seja positivo, a pessoa será encaminhada para atendimento complementar na Carreta Saúde em Movimento, ao lado do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, no bairro Santa Paula.

“Nossa meta é mapear a Covid-19, garantindo o melhor tratamento e tirando de circulação quem está com sintoma. Desta forma, freamos a transmissão do coronavírus e protegemos a nossa população”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

CURADA

São Caetano já conta com 246 pacientes curados da Covid-19. Uma delas é Ariana Tavares dos Santos, moradora do Centro. A secretária executiva, 27 anos, foi diagnosticada com a doença em abril, provando que os jovens, assim como qualquer pessoa, também estão suscetíveis à Covid-19.

Ariana foi examinada por meio do programa de testagem em domicílio. “Sentia muita dor no corpo, cansaço e dor de cabeça. Ao passar dos dias foram aumentando os sintomas, com perda total do olfato e do paladar, vômito e febre recorrente”, lembrou.

O material coletado (secreções das narinas e da garganta) é encaminhado para análise no Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo), e o resultado fica pronto em 48 horas.

Caso seja confirmada a contaminação , a evolução do quadro de saúde do morador é monitorada a distância e, inclusive, presencialmente, quando necessário, por 14 dias. O paciente é orientado para que não saia de casa, mesmo que se sinta bem, para evitar o risco de transmissão do vírus a outras pessoas.