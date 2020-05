Estátuas de Santo André ganham proteção

Anderson Fattori

14/05/2020 | 00:01



Monumentos que contam a história de Santo André foram devidamente equipados ontem à tarde com máscaras confeccionadas pela Prefeitura. A iniciativa simbólica tem como objetivo reforçar a conscientização da população sobre a necessidade do uso do item no combate ao novo coronavírus.

Uma das estátuas que receberam o equipamento de proteção homenageia João Ramalho, fundador da cidade. O monumento fica na Praça dos Correios, no Centro, próximo ao Paço e ao marco zero, e passou por revitalização no ano passado. A escultura, feita toda em bronze, foi construída a pedido da colônia portuguesa e inaugurada em 8 de abril de 1953, quando o município comemorou seu quarto centenário.

As máscaras também foram colocadas em outro conhecido símbolo de Santo André, como o Monumento ao Imigrante Italiano, que fica na Praça Adhemar de Barros, no encontro das avenidas Perimetral e Santos Dumont. As três estátuas em bronze, que representam pai, mãe e filho, receberam os equipamentos de segurança.

“Os monumentos da cidade vestiram máscara para lembrar da importância de agirmos com cuidado, responsabilidade e amor ao próximo. O enfrentamento à Covid-19 passa também pela conscientização e senso de coletividade para frear o avanço do vírus. Por isso é hora de cada um cuidar de todos. Juntos vamos vencer a guerra contra o coronavírus”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Quem também ganhou máscara foi o presidente norte-americano John F. Kennedy, representado em monumento de bronze que fica na Praça Kennedy, na Vila Bastos. Na estátua, inaugurada em 1967, ele está com a mão esquerda apoiada em um globo terrestre com a inscrição “Amizade e Compreensão” e apoiado sobre uma pequena base com uma placa e os dizeres “Irmanando as Américas através dos Companheiros da Aliança”.

MÁSCARAS

Para facilitar o acesso ao item de proteção, a Prefeitura está distribuindo cerca de 600 mil máscaras, entre itens fabricados pelas costureiras do programa Costurando com Amor, do Fundo Social de Solidariedade, e outros adquiridos pelo município. A ação acontece em locais de grande circulação de pessoas, como os terminais de ônibus, por exemplo.