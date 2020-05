Morando contesta deputado contrário a isolamento físico

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 00:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), contestou a defesa feita pelo deputado federal e médico Osmar Terra (MDB-RS), aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), pelo fim do isolamento físico da população como forma de evitar maior proliferação do coronavírus. Durante debate no programa Aqui na Band, na TV Bandeirantes, ontem, o tucano chegou a trocar farpas com parlamentar ao avaliar que a quarentena não tem sido eficaz.

Morando, que teve a Covid-19 e que chegou a ficar uma semana internado na UTI, saiu em defesa das medidas adotadas pelo governador João Doria (PSDB) e questionou supostos dados apresentados pelo parlamentar durante o programa, que tinha como pauta o debate sobre possíveis erros e acertos do Brasil no enfrentamento da pandemia. Osmar Terra, que é abertamente contrário às medidas de isolamento, citou que teria caído no País o número de internações nos hospitais. “Foi citada uma coisa que não é verdadeira. O número de pessoas internadas está aumentando nos hospitais. O deputado Osmar Terra faltou com a verdade e eu estou comprovando isso porque está assim em São Bernardo e tem sido assim no Estado de São Paulo. Não é verdade (que as hospitalizações vêm caindo)”, disse o prefeito.

O parlamentar reforçou a tese. “Os dados que eu apresentei não são da minha cabeça, são do Ministério da Saúde”, afirmou. Morando, então, rebateu: “Você olha um gráfico, eu olho um hospital. Venha conhecer os hospitais de São Bernardo”, respondeu o prefeito, que, diante da insistência de Terra em defender os números, emendou: “O senhor está faltando com a verdade, me perdoe. Está comprovado. Os hospitais de campanha estão enchendo. Eu inaugurei um hospital que encheu em uma semana”, frisou Morando.

Segundo Osmar Terra, as medidas de isolamento físico não têm sido suficientes para frear o ritmo de contaminação. “Estamos vivendo uma situação imposta pelos governadores. O presidente tentou regulamentar isso e foi impedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal)”, argumentou o deputado, que possui histórico de divulgar informações falsas. No dia 31 de março, Osmar Terra divulgou no Twitter que a Holanda não havia feito quarentena nem teria ordenado o fechamento do comércio e que, mesmo assim, estaria chegando ao fim da epidemia. A Lupa, agência de jornalismo e checagem de informações, classificou como falsas as afirmações do deputado. “Você é um político de nome, com bom gabarito, mas me estranha possuir uma proximidade com o presidente e com toda essa experiência ele não ter te convidado para ser ministro da Saúde. É estranho”, ironizou Morando.

O debate incluiu ainda o deputado federal Alexandre Padilha (PT), que foi ministro da Saúde no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele também defendeu o isolamento físico.