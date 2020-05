Grande ABC pós-Covid-19

Do Diário do Grande ABC



13/05/2020 | 23:59



É inegável que o Grande ABC, assim como de resto o mundo todo, vai emergir completamente diferente da crise provocada pelo novo coronavírus. Impossível sofrer tantos e tão profundos impactos no dia a dia sem que ocorram mudanças significativas no cotidiano. As transformações, aliás, já começaram e podem ser observadas nas ruas das sete cidades. O uso de máscaras pelos moradores, por exemplo, já foi incorporado à paisagem, de modo que chama automaticamente a atenção o indivíduo que se arrisca em público sem o equipamento de proteção, desobedecendo às recomendações das autoridades sanitárias.

Reportagens veiculadas pelo Diário, inclusive em sua edição presente, mostram que, conscientes das imposições e restrições do momento, os moradores das sete cidades estão se adaptando. A planta da Mercedes-Benz em São Bernardo, uma das grandes do setor metalúrgico no Grande ABC, retomou a produção na terça-feira com as regras de convivência no chão de fábrica bem mais rigorosas, o que inclui uso de máscaras pelos funcionários e manutenção de distância mínima dos colegas durante as refeições.

Assim como no trabalho, as adaptações tendem a se espalhar por todos os outros segmentos da atividade humana, inclusive nos hábitos arraigados como os de higiene – certamente o indivíduo pós-coronavírus passará a higienizar mais as mãos que os seus antecessores. Compras pela internet, com entrega em domicílio, também devem se tornar mais comuns. Assim como tendem a rarear programas sociais em restaurantes, cinemas ou locais de grande aglomeração.

Para se ter ideia do tamanho do impacto da circulação do novo coronavírus, ele atinge níveis antropológicos. Até o perfil da criminalidade tende a mudar, conforme atestou o especialista em segurança pública Jorge Lordello: “Menos gente nas ruas, menos vulnerabilidade”, associou. Os gestores do Grande ABC precisam começar a pensar imediatamente em como será a região pós-pandemia. Já a sociedade precisa estar preparada para as mudanças que, inescapavelmente, virão.