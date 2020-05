Enem 2020, o que vai acontecer?

Do Diário do Grande ABC



Em meio à pandemia, inscrições para o Enem 2020 começaram no último dia 11 e vão até o dia 22 de maio. Estudantes, entidades estudantis, secretários de Educação e reitores de instituições de ensino defendem o adiamento da prova, marcada para novembro, além da prorrogação do prazo das inscrições. Como professor, atuando há 25 anos na área da educação, reconheço a importância do Enem, exame que cresceu e que hoje é a porta de entrada de milhões de jovens para o ensino superior. Todos querem se qualificar para o mercado de trabalho, e o acesso a uma faculdade, uma universidade, é importante passo para que isso aconteça. Mas não podemos deixar de lamentar o não adiamento das provas.

É por meio do Enem que jovens não somente têm acesso a instituição de ensino superior, mas que conseguem participar de programas federais como Sisu, Prouni e Fies, medidas que possibilitam a qualquer jovem conseguir acesso a educação qualificada para o mercado de trabalho, especialmente aqueles de baixa renda. Estamos em momento de incerteza, o que afeta a todos nós e especialmente os jovens que prestarão exame tão importante. Pais, alunos, professores, instituições ainda estão se adaptando a esta nova forma de lecionar, já que aulas presenciais tiveram que migrar rápida, e obrigatoriamente, para plataformas digitais. Os próprios estudantes estão pedindo o adiamento do Enem, por se sentirem prejudicados com toda esta situação, acreditando que haverá desigualdade entre alunos carentes e os de instituições particulares. Não podemos permitir que isso aconteça.

Aulas presenciais são a maior realidade do nosso País, e com a suspensão, muitos alunos já saíram prejudicados, com a defasagem do conteúdo ensinado em sala de aula. Alguns conseguiram se adaptar às aulas no modelo a distância, mas não todos. É preciso lembrar que muitos estudantes das escolas públicas, especialmente os mais carentes, não têm a estrutura necessária para acompanhar de maneira satisfatória o conteúdo on-line, seja o não acesso à internet, computadores e smartphones que permitem o acesso às videoaulas. O Brasil registra hoje mais de 12 mil mortes por coronavírus e conta com quase 12 milhões de desempregados. É papel dos governantes adotarem medidas que permitam à população brasileira tranquilidade em momento que estamos lutando por vidas. Nossos jovens precisam de decisões que tragam esta tranquilidade em momento tão importante em suas vidas.

A discussão em torno da realização do Enem está deixando claras e acentuando desigualdades que já existiam, e não só entre redes pública e privada. São desigualdades da sociedade brasileira e que se refletem na educação.

Pio Mielo é professor, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR



Drive-thru

Gostaria de saber quem pode orientar melhor sobre o drive-thru para o teste da Covid-19 no Grand Plaza, em Santo André? Sou da área da saúde e a Prefeitura diz que o agendamento será feito por meio de associações ou sindicatos da classe, porém, o sindicato diz que não está ciente de como proceder, pois a Prefeitura não passou as informações devidas. E agora, como fazemos para agendar e realizar o teste?

Euripes S. de Aquino Junior

Santo André

Regina Duarte

Ainda aturdido com a entrevista que Regina Duarte concedeu à CNN, li a coluna dominical do conceituado jornalista Carlos Brickmann publicada neste prestigioso Diário (Política, dia 10), onde ele externa a surpresa que teve ao tomar ciência das declarações feitas pela atual secretária de Cultura, que deixou marcas indeléveis na televisão brasileira. Tenho viés diferente do articulista, porque tudo indica que ela sempre foi de direita e agora se sentiu empoderada e representada por um presidente inapto para externar seus ranços.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Desmoralizado

É triste, mas é a realidade. Nosso Brasil não possui presidente e muito menos líder. Possui ‘inquilino passageiro’, sentado no Planalto, que diariamente faz questão de deixar claro que não sente o mínimo de compaixão pelo próximo, que se diz cristão, ou melhor, ‘terrivelmente evangélico’, mas não demonstra nenhum pouco com atitudes e pronunciamentos grotescos de que vive o Evangelho. Nosso Brasil com mais de 10 mil mortos e esse irresponsável não tem a capacidade de se dirigir às famílias que perderam seus entes com palavras de conforto. Claro que não se espera muito de ser tão desprezível como esse, mas o mínimo seria se solidarizar com essas pessoas, papel de chefe de Estado responsável e decente. Prefere atacar a imprensa, os que pensam diferente dele, que pouco pensa. O que ele tem feito até o momento para combater esta pandemia? O que ele tem feito para ajudar empresas e empresários? Quais medidas sugeriu comprovadamente eficazes no combate à Covid-19? Por essas e outras tantas que infelizmente somos obrigados a lamentar que nosso Brasil vive das piores crises da saúde, econômica e moral.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo