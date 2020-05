Prefeitura de São Bernardo inaugura Hospital de Urgência amanhã

Do Dgabc.com.br



13/05/2020 | 20:24



A Prefeitura de São Bernardo inaugura amanhã (14) a maior unidade de Saúde do País entregue exclusivamente para atendimento de pacientes com Coronavírus. Trata-se do novo Hospital de Urgência do município, onde serão ofertados 250 leitos, sendo 80 de UTI e 170 de enfermaria, destinados aos pacientes com Covid-19 encaminhados pelas demais unidades de Saúde do município.

A abertura do complexo hospitalar (Rua Joaquim Nabuco, 380 – Centro), possibilitará que a rede municipal de Saúde dobre a quantidade de leitos disponíveis na cidade, exclusivamente, para o atendimento de pacientes com Covid-19, passando de 267 para 517 leitos. Deste total, 151 são unidades de Terapia Intensiva, enquanto outras 366 de enfermaria.

A cerimônia de entrega do equipamento amanhã, às 15h, contará com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando; do governador de São Paulo, João Doria; do secretário da Saúde do município, Dr. Geraldo Sobrinho Reple; do secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, e demais autoridades.

Para construção do hospital, a Prefeitura de São Bernardo investiu R$ 127,6 milhões. A Administração municipal contou ainda com o auxílio financeiro de R$ 25 milhões do Governo Federal, além de R$ 20 milhões do Governo do Estado, para aquisição de equipamentos.

“O Hospital de Urgência irá disponibilizar o que existe de mais moderno no setor da Saúde para atender os pacientes com o Coronavírus, e o mais importante, terá a missão de salvar vidas. Para isso, teremos uma equipe preparada para garantir atendimento para todos aqueles moradores que necessitam de atendimento”, destacou o prefeito Orlando Morando. “Após a pandemia, o complexo hospitalar será todo destinado ao atendimento de urgência de pacientes da cidade, ficando como um patrimônio de São Bernardo”.

FUNCIONÁRIOS - Ao todo, 1.500 profissionais irão atuarão no hospital, na linha de frente do combate aos pacientes com Covid-19. Deste total, 1.065 são novos postos de trabalhos criados na cidade. São colaboradores que irão desempenhar as funções de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes social, fonoaudiólogo, limpeza, segurança e profissionais da área administrativa.

REFERÊNCIA - A prioridade de atendimento no novo HU é para os moradores de São Bernardo. Mas o complexo hospitalar também servirá de apoio para o atendimento de pacientes da Grande São Paulo, por meio da CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), gerido pelo Governo do Estado.

ESTRUTURA – O HU contará com sete pavimentos e 23.000 m² de área construída. O prédio é dividido em área adulto e infantil (lado direito infantil e o lado esquerdo adulto). Além dos 250 leitos, a unidade hospitalar conta com três salas cirúrgicas, sendo uma de grande porte; duas salas de raio “X”, uma sala de tomografia, duas salas de ultrassom, sistema de aquecimento solar, sistema de água de reuso, quatro grupos de geradores kVa, oito elevadores (quatro cama-leito, dois sociais e dois monta carga).

PREMIAÇÃO – O Hospital de Urgência foi escolhido como a melhor obra de arquitetura do Estado de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. O projeto é do arquiteto Ângelo Bucci. A cerimônia da 63ª edição, do Prêmio Especial da APCA, foi realizada em fevereiro de 2020.