Brasil passa a ser 2º país em mortes e em casos de covid-19 nas últimas 24h

13/05/2020 | 19:51



Nova divulgação de dados da covid-19 no Brasil pelo Ministério da Saúde fizeram do País o segundo do planeta em novas mortes e em novos casos da doença causada pelo coronavírus, só atrás dos Estados Unidos nos dois critérios.

Nas últimas 24 horas, foram 11.385 infecções confirmadas pelo novo coronavírus, um novo recorde, além de mais 749 vítimas fatais da covid-19. No total, o Brasil tem agora 13.149 vidas perdidas por causa da doença e 188.974 contaminações identificadas.

Nesta quarta-feira, 13, os Estados Unidos somaram 1.426 óbitos e 21.467 casos aos seus dados, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Assim, o país continua liderando os rankings de mortos e de contaminados pela covid-19. O Brasil é o sexto país do mundo em casos e em mortes.

A Rússia, cujo número de novos infectados tem ficado próximo dos 10 mil por dia, hoje registrou menos casos de covid-19 que o Brasil: foram 10.028, de acordo com o governo russo. Apesar disso, o país tem bem menos mortes causadas pelo coronavírus: 2.212, o 18º lugar no ranking feito pela Universidade Johns Hopkins.