Eduardo Moscovis revela momento de climão com o autor Gilberto Braga, diz jornal

13/05/2020 | 19:10



Eduardo Moscovis, muito conhecido por seus papéis em novelas da TV Globo, como Alma Gêmea, revelou um momento de tensão com o autor Gilberto Braga. Segundo uma nota divulgada pelo jornal Extra nesta quarta-feira, dia 13, o ator conta a história no documentário Os 8 Magníficos, escrito e dirigido pelo já falecido Domingos Oliveira.

Na produção, Moscovis relata:

- Eu estava jantando em um restaurante em São Conrado e chegou o Gilberto Braga. Ele estava acompanhado do Edgar [Moura Brasil, marido do autor]. Eu não tenho qualquer tipo de intimidade com o Gilberto, nunca tive, nunca trabalhei com ele. A gente se encontrou pouquíssimas vezes na vida. Nunca fui do elenco, nada. Ele foi embora antes, parou perto de mim e disse assim: você não vai fazer essa olheira?

E acrescentou:

- Eu estava jantando, estava exausto e eu não tenho qualquer intimidade com ele. Mesmo. Eu realmente estava com uma olheira péssima, estava cansado. E ele falou que nem sei quem tinha feito [a olheira] e que tinha ficado ótimo. Ele virou e foi embora. Eu fui responder para ele que devia ser duas e meia da manhã, bêbado em casa, revoltado e olhando para o espelho: Olha só, Gilberto Braga, e você?

Os 8 Magníficos reúne, além de Eduardo, Maria Ribeiro, Carolina Dieckmann, Sophie Charlotte, Fernanda Torres, Alexandre Nero, Mateus Solano e Wagner Moura, para contar sobre seus trabalhos e revelar algumas histórias inéditas que aconteceram durante suas carreiras.