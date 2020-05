Shows de Billie Eilish no Brasil estão oficialmente cancelados

13/05/2020 | 19:10



A produtora Live Nation anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 13, que todas as datas da turnê Where Do We Go? World Tour, de Billie Eilish, serão adiadas. A cantora se apresentaria no Brasil em duas datas: 30 de maio, em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 31, no Rio (Jeneusse Arena).

Segundo o comunicado, todas as datas estão sendo remarcadas "proativamente". Assim que as datas forem finalizadas, será compartilhado um cronograma atualizado, e "todos os ingressos serão honrados apropriadamente". A lista ainda não inclui festivais que ainda não foram oficialmente cancelados, como o Mad Cool e o NOS Alive, em Espanha e Portugal. Veja a lista de datas canceladas abaixo.

Datas da 'Where Do We Go? World Tour', a serem remarcadas:

25 DE MAIO, 2020 GUADALAJARA, MÉXICO ARENA VFG

27 DE MAIO, 2020 CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO PALACIO DE LOS DEPORTES

30 DE MAIO, 2020 SÃO PAULO, BRASIL ALLIANZ PARQUE

31 DE MAIO, 2020 RIO DE JANEIRO, BRASIL JEUNESSE ARENA

02 DE JUNHO, 2020 BUENOS AIRES, ARGENTINA DIRECTV ARENA

03 DE JUNHO, 2020 BUENOS AIRES, ARGENTINA DIRECTV ARENA

05 DE JUNHO, 2020 SANTIAGO, CHILE MOVISTAR ARENA

07 DE JUNHO, 2020 BOGOTÁ, COLÔMBIA MOVISTAR ARENA

13 DE JULHO, 2020 AMSTERDÃ, HOLANDA ZIGGO DOME

14 DE JULHO,2020 BERLIN, ALEMANHA MERCEDES-BENZ ARENA

15 DE JULHO, 2020 COLÔNIA, ALEMANHA LANXESS ARENA

19 DE JULHO, 2020 ANTUÉRPIA, BÉLGICA ANTWERPS SPORTPALEIS

21 DE JULHO, 2020 MANCHESTER, REINO UNIDO MANCHESTER ARENA

22 DE JULHO, 2020 MANCHESTER, REINO UNIDO MANCHESTER ARENA

24 DE JULHO, 2020 BIRMINGHAM, REINO UNIDO ARENA BIRMINGHAM

26 DE JULHO, 2020 LONDRES, REINO UNIDO O2 ARENA

27 DE JULHO, 2020 LONDRES, REINO UNIDO O2 ARENA

29 DE JULHO, 2020 LONDRES, REINO UNIDO O2 ARENA

30 DE JULHO, 2020 LONDRES, REINO UNIDO O2 ARENA

23 DE AGOSTO, 2020 SEUL, COREIA DO SUL VENUE TBD

25 DE AGOSTO, 2020 XANGAI, CHINA MERCEDES-BENZ ARENA

28 DE AGOSTO, 2020 TAIPEI TAIPEI ARENA

30 DE AGOSTO, 2020 HONG KONG ASIA WORLD-EXPO ARENA

02 DE SETEMBRO, 2020 TÓQUIO, JAPÃO YOKOHAMA ARENA

05 DE SETEMBRO, 2020 MANILA,FILIPINAS MALL OF ASIA ARENA

07 DE SETEMBRO, 2020 JACARTA, INDONÉSIA INDONESIA CONVENTION EXHIBITION