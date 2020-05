Correção: Lucas Abreu elogia confiança recebida e mira em sequência no Guarani

13/05/2020 | 18:55



O texto enviado anteriormente contém um erro no título. Segue a versão corrigida:

O volante Lucas Abreu chegou ao Guarani neste ano e não teve problemas para se adaptar. Não por acaso, ele elogiou a confiança recebida dos companheiros de clube e ainda mostrou animação para o restante da temporada.

O Campeonato Paulista está paralisado desde meados de março por conta da pandemia do novo coronavírus. O elenco, por sua vez, está de férias desde o início de abril.

"Desde a minha chegada tive a confiança de todos para realizar um grande trabalho no clube e fico feliz por isso. Tenho me dedicado muito para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia. Espero que o segundo semestre seja ainda melhor para mim e para o clube dentro e fora de campo", disse o ex-jogador de Juventude e CRB.

No Paulistão, o Guarani ocupa a vice-liderança do Grupo D com 16 pontos e abriu vantagem de cinco pontos para o Corinthians. Segundo Lucas Abreu, a meta de todos é terminar bem o Estadual para que o time de Campinas possa chegar com tudo na Série B do Brasileiro.

"Vamos lutar muito para que o Guarani possa encerrar bem o Campeonato Paulista. Isso será muito importante para todos visando o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o desejo de todos aqui", afirmou o jogador.