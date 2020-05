Khloé Kardashian nega gravidez e detona: É a minha vida, não a sua

13/05/2020 | 18:10



Khloé Kardashian se irritou com os rumores de que estaria grávida novamente de Tristan Thompson e usou o Twitter para fazer um desabafo:

Eu não entro nas redes sociais esses dias e esse é um dos principais motivos do porquê eu fico longe. As coisas dolorosas e doentes que as pessoas dizem. Estou enojada com tantas coisas que estou vendo. As pessoas de alguma forma juram que sabem tudo sobre mim. Incluindo meu útero. Doente.

Ela ainda continua:

As coisas desagradáveis â??â??que vocês estão dizendo sobre mim por UM RUMOR! Eu já vi tantas histórias e tweets ofensivos/desprezíveis sobre mim sobre uma história falsa. E se fosse verdade... é a minha vida, não a sua.

Por fim, conclui:

Engraçado como alguns podem ser exigentes com quem e como você sente que os outros devem viver suas vidas. Acredito que as pessoas devem se concentrar em suas próprias vidas/famílias, colocar energia para melhorar o mundo assustador em que vivemos atualmente e tentar projetar positividade em oposição à maldade.