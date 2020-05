Maju Coutinho alfineta ao vivo repórter que usava máscara abaixo do nariz

13/05/2020 | 18:10



A TV Globo tem adotado medidas rígidas de proteção contra o novo coronavírus nas últimas semanas. E, por isso, não pode dar um mau exemplo em relação ao uso da máscara.

Maju Coutinho não ficou nada contente ao ver, na última segunda-feira, dia 11, que o repórter Pedro Figueiredo apareceu ao vivo com o equipamento de proteção cobrindo apenas a boca, deixando o nariz de fora.

Assim, a apresentadora fez questão de comentar, quando o jornalista terminou sua passagem no Jornal Hoje, a qual abordava as medidas de isolamento social no Rio de Janeiro:

Caiu a sua máscara, mas a gente sabe que você vai colocar direitinho depois, acima do nariz. Obrigada viu, Pedro?

O rapaz enfrentou dificuldade ao utilizar a máscara porque, ao falar, ela escorregou e ele não conseguiu colocar de volta, já que segurava o microfone com uma mão e o celular com outra.