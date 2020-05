Neymar Jr. desrespeita a quarentena e recebe amigas em sua casa

13/05/2020 | 17:11



Parece que Neymar Jr. não está cumprindo as recomendações de respeitar o isolamento social. Isso porque, sem querer, foi revelado que o jogador de futebol estava acompanhado de duas amigas em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Recentemente, Mauro Leitão, o cozinheiro que está de quarentena com o atleta, estava realizando uma live com David Brazil. E em determinado momento da conversa, ao fundo, é possível ver duas moças passando logo atrás de Mauro. Segundo apontou a colunista Fábia Oliveira, uma delas é a DJ Bárbara Labres - a ex de Bianca Andrade.

De acordo com registros em redes sociais, as duas moças estão hospedadas no mesmo condomínio que Neymar - o Portobello Resort e Safari, porém em outra mansão.

O que chama a atenção, também, é o fato de que as duas moças fizeram essa visitinha a Neymar, mas nenhuma das duas aparece usando máscaras de proteção - que é o acessório recomendado em meio à pandemia do novo coronavírus.