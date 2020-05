Mariana Rios adia casório com Lucas Kalil: - Vamos esperar

13/05/2020 | 17:10



De acordo com a revista Vogue Brasil, o casamento de Mariana Rios e Lucas Kalil, que iria acontecer no dia 30 de março, foi adiado para o final deste ano, ainda sem data definida.

O casório contaria com 400 convidados e seguiria para uma festa em St. Moritz, na Suíça, em julho. Por enquanto, foi decidido que haverá uma cerimônia pequena em Minas Gerais, com as famílias de Mariana e Lucas, enquanto a situação da Covid-19 não é controlada.

Entretanto, em entrevista ao Gshow, a atriz afirmou que a data da troca de alianças ainda não foi remarcada:

- Neste momento, optamos por não remarcar e vamos esperar. O casamento é uma celebração do amor. E isso pode ser comemorado a qualquer momento. Fique em casa!