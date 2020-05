Youtuber Felipe Neto será o entrevistado do programa 'Roda Viva'

13/05/2020 | 16:01



Empresário e youtuber, Felipe Neto estará no centro do Roda Viva de segunda-feira, 18, para falar sobre temas atuais, de pandemia de coronavírus, cenário político a influência digital. Um dos personagens mais populares das redes sociais, com mais de 37 milhões de inscritos em sue canal do YouTube, ele é reconhecidamente um dos maiores influenciadores digitais.

Sem medir palavras e abertamente crítico ao governo Bolsonaro, Felipe publicou recentemente um vídeo-carta aberta para todos os influenciadores e artistas do Brasil, em que fala sobre o fim da sua tolerância com os que não usam sua influência para se posicionar politicamente diante da situação atual do País.

Apresentado pela jornalista Vera Magalhães e com participação remota do cartunista Paulo Caruso, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e Linkedin.