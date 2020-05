Fiocruz confirma ter recebido do Planalto amostras para diagnóstico de SARS-CoV-2

13/05/2020 | 15:21



A Fiocruz confirmou nesta quarta-feira, 13, que recebeu e processou amostras enviadas pelo Palácio do Planalto para diagnóstico molecular do vírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19. A instituição acrescentou que o material enviado não tinha identificação por nome, apenas por número. E não constava, portanto, o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segue a integra da nota oficial divulgada nesta quarta-feira, 13: "A Fiocruz, enquanto referência para diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, confirma que recebeu e processou amostras enviadas pelo Palácio do Planalto, de acordo com o método de RT-PCR em Tempo Real. O material enviado não tinha identificação. Não constava, portanto, o nome do presidente."