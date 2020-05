São Caetano entrega mais 50 leitos no Hospital de Campanha

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/05/2020 | 15:14



A Prefeitura de São Caetano entregou, na tarde desta quarta-feira (13), mais 50 leitos de enfermaria na estrutura provisória do hospital de campanha com foco na Covid-19, nas instalações do Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio. Ao todo, o local soma 100 leitos de internação, outros 50 já foram entregues em abril, incluindo leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A unidade oferece internações para pacientes com baixa complexidade e encaminhados de outros equipamentos da cidade, como o complexo hospitalar, o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin.

Com a nova entrega, o terceiro andar do equipamento fica destinado aos pacientes que já testaram positivo a doença e seguem tratamento contra a doença. Já o quarto andar - local com os novos leitos - fica destinado aos pacientes suspeitos e que aguardam os resultados dos testes.