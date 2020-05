Noel Gallagher, ex-Oasis, relembra vício em drogas: - Pensei que ia ter um ataque cardíaco

13/05/2020 | 14:10



Em uma entrevista muito sincera ao podcast Funny how?, Noel Gallagher, ex membro da banda Oasis, falou abertamente sobre o vício em cocaína que encarou nos anos 90, e relatou que chegou a usar a droga todas as noites durante uma época, resultando em ataques de pânico brutais durante esse período.

- Foi por isso que eu larguei. Se você está sem dormir há três noites porque cheirou um monte de cocaína, não é como se fosse se acalmar naturalmente. Você pensa que vai morrer. Algumas vezes eu pensei que ia ter um ataque cardíaco, sabe? Tive sorte de não ter um de verdade. E eu ficava pensando: Muitos rockstars já morreram disso mesmo. Eu não seria um bom rockstar morto. Não sou bonito o bastante.

O músico conta ainda que, em uma ocasião, sofreu uma crise de ansiedade após abusar da substância, e teve dificuldade em conseguir atendimento médico. Ele estava em Detroit, nos Estados Unidos, e revelou que os médicos não conseguiam entender o que ele estava dizendo por conta de seu forte sotaque britânico.

Apesar de admitir o antigo vício, Noel afirma que a mídia exagerava na proporção das coisas apenas para conseguir audiência. De acordo com o ex-Oasis, tudo que uma celebridade faz é multiplicado por três e vai parar nos tabloides:

- Eles colocaram na primeira página de um jornal, uma vez, que eu gastava quatro mil libras [aproximadamente 29 mil reais] por semana com cocaína. Nós fizemos as contas. Para gastar tudo isso, eu teria que usar uma grama por hora, 24 horas por dia. É insano.