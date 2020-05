Deborah Secco agora consegue namorar com o marido e revela se engordou ou emagreceu na quarentena

13/05/2020 | 14:10



Deborah Secco participou de uma live com o Canal Brasil na última terça-feira, dia 12, e além de lembrar diversos papeis de sua carreira, a atriz falou sobre o que a quarentena trouxe de bom para ela. Após ressaltar que é um momento triste, principalmente por causa das mortes que estão rolando por conta do novo coronavírus, Deborah diz:

- Eu consegui ter tempo com a minha filha [Maria Flor], com o meu marido [Hugo Moura]. Um tempo sem anseio, sem pressa que ele acabe. Eu às vezes ficava com a Maria de manhã, de noite, mas eu sabia que eram duas horinhas, e que ia acabar logo e que ela ia dormir e eu ia decorar texto. Agora a gente não tem pressa do fim, não tem tanta ansiedade. E essa descoberta desse novo tempo me fez muito bem. Me fez enxergar valores de uma forma diferente: pra que realmente eu preciso correr?

Em seguida, acrescentou:

- Eu melhorei muito a minha culinária. A relação com o meu marido também, a gente estava quase sem conseguir se ver, ele trabalhando, eu trabalhando. E agora a Maria dorme e a gente consegue namorar, conversar, ver coisas juntos, debater, ouvir música. Isso tem feito muito bem também.

Em determinado momento, ao falar que havia engordado 18 quilos por um papel, Deborah relembrou que em sua gravidez ela havia engordado muito mais: 27 quilos! A atriz ainda contou se ganhou ou perdeu peso na quarentena:

- Na gravidez eu engordei 27 [quilos]. (...) Na gravidez em enjoei com doce. Nunca mais consigo comer doce. Agora eu tô gorda de comida mesmo. A minha gordice é arroz, feijão, farofa. Eu tenho muita sorte de comer e não engordar, porque eu como muito, mas como muita comida. (...) Eu acho que to até emagrecendo. Meu marido fica louco, porque eu tenho comido muito mais.

Pouco antes da live, por meio de suas redes sociais, a atriz mostrou que recebeu uma ajudinha especial de Hugo para tirar o seu megahair. No Stories, ela postou vídeos para mostrar o processo e como ficou o resultado!

- Então, pessoal, o que acharam? Visual quarentena, declarou.