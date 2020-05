Elenco de De Volta Para o Futuro se reúne em videochamada e conta curiosidades sobre algumas cenas do clássico

13/05/2020 | 14:10



Fãs de De Volta Para o Futuro, chegou a vez de vocês! O elenco do filme se reuniu recentemente em uma videochamada comandada pelo ator Josh Gad e entregou curiosidades sobre algumas cenas do clássico. Vamos conferir algumas?

A atriz Lea Thompson, por exemplo, revelou que já tinha feito seis filmes com Christopher Lloyd, mas que em De Volta Para o Futuro, os dois mal contracenavam juntos - e só se falaram uma vez na trama! A atrista ainda entregou que gostou de interpretar a jovem Lorraine e também a Lorraine que vivia bêbada, já adulta, em uma das realidades alternativas do filme.

Michael J. Fox e Christoher Lloyd recriaram a cena em que Marty McFly e Doc refletem sobre o fato da mãe de Marty, no passado, estar apaixonada por ele - sem saber que ele era o seu filho, claro. Momentos depois, Michael e Lea também reproduziram o trecho em que Marty descobre que está em 1955 - e o ator ainda leva jeito para o nosso mocinho, viu?

Quer saber mais? Lloyd faz questão de soltar um Great, Scott! na metade do vídeo, mostrando que é e sempre será o nosso Doc.

Lembra da cena do trem no terceiro filme? Pois saiba que o veículo estava realmente em movimento e que a atriz Mary Steenburgen, que viveu Clara, par romântico do Doc, tocou na locomotiva enquanto cavalgava, exatamente como mostrou o longa. Já a transferência do cavalo para o trem foi realizada por um dublê. Naquela época eles não poderiam contar com efeitos especiais, né?

Ao final do vídeo, os atores se emocionam com diversos músicos que tocam a música principal do filme. É muita coisa para o nosso coração de fã, não é?