Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre o cenário em Singapura

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



13/05/2020 | 13:18



No início de 2020, Singapura adotou medidas de proteção efetivas e se tornou referência no combate ao novo coronavírus. Com o passar dos meses, a nação foi afetada por uma segunda onda de infecções, que fizeram o número de casos ultrapassar a marca de 25.300, segundo a Universidade Johns Hopkins.

“Por conta disso, em 7 de abril, o governo de Singapura precisou impor a quarentena, mantendo aberto apenas serviços essenciais”, explica o brasileiro Vitor Zuquer, de 27 anos, que mora na cidade-Estado. A previsão é de que as medidas de isolamento social sejam flexibilizadas a partir do início de junho.

Divulgação/Arquivo Pessoal Vitor Zuquer

Covid-19 pelo mundo: Singapura

O brasileiro, que é administrador de empresas e vive em Singapura desde 2018, conta que o primeiro registro de covid-19 no país foi identificado em 23 de janeiro. “No início, todas as pessoas que tiveram contato com os casos positivos eram testadas e colocadas em isolamento obrigatório. Tirando isso, a vida seguia normal por aqui”, afirma Vitor.

O cenário começou a mudar no final de março, quando o número de casos disparou na Europa. “Residentes de Singapura que voltaram de destinos europeus e propagaram a infecção pelo país, que já estava quase zerando os casos. Com o número de positivos ‘importados’ subindo e sem o conhecimento a respeito da transmissão do vírus por assintomáticos, o governo acabou perdendo o controle”, explica.

Segundo Vitor, a situação ficou mais preocupante quando o covid-19 chegou a um dormitório que hospedava cerca de 20 mil trabalhadores. “Desde então, os casos começaram a aumentar significativamente, principalmente os relacionados a esses trabalhadores infectados”, diz.

O brasileiro acredita que, por conta da pandemia, Singapura irá traçar estrategias eficientes para lidar com possíveis crises no futuro. “O país é muito organizado e, com certeza, irá implementar medidas mais estritas para não ser atingido dessa forma novamente”, finaliza.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades.

