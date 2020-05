Flavia Viana dá detalhes da gravidez e Marcelo Ié Ié desabafa: - Estou muito ansioso

13/05/2020 | 13:10



Flavia Viana está encantada com a gravidez e, após compartilhar uma foto mostrando a barriquinha de quatro meses, a noiva de Marcelo Ié Ié decidiu bater um papo com os fãs nas redes sociais. Na última terça-feira, dia 12, a ex-participante de A Fazenda respondeu algumas perguntas sobre a maternidade no Instagram Stories.

Ao afirmar que havia gravado um vídeo com o amado sobre a gestação, Flavia começou contando que o nome ainda não foi decidido pelo fato de eles ainda não saberem o sexo do bebê. Porém, declarou que ela e Marcelo já vêm conversando sobre o assunto.

- Já conversamos sim, e vocês imaginam os nomes que ele sugere... Maravilhosos, começou aos risos.

Marcelo, inclusive, aproveitou a ocasião para revelar qual a sensação de ser pai.

- Estou muito ansioso, é uma vontade muito grande há muito tempo. Então estou muito ansioso pra realizar isso, disse ele, que na sequência fez graça após Flavia contar que a maior diferença no corpo ao ficar grávida foi nos seios. Além disso, ela também disse que a gravidez foi natural, ou seja, não aconteceu por meio de inseminação artificial.

A ex-A Fazenda também foi questionada sobre quem foi a primeira famosa que descobriu que ela estava grávida e acabou fazendo uma revelação inusitada ao dizer que Tata Estaniecki adivinhou sua gravidez.

- Saímos para jantar tem um tempão, a Tata estava grávida ainda. E ai ela olhou para mim do nada no restaurante e disse: Amiga, você está grávida?. Eu nem tinha pensado na possibilidade e disse que não. Aí ela: Nossa, sonhei que você estava grávida. Eu não tinha pensado, se eu já estava grávida deveria ser de um dia. Era naquela noite. Mas ela plantou a coisa na minha cabeça e fiquei: Por que ela falou isso?. Aí quando descobri falei para ela: Amiga que boca! Eu estava grávida!

Flavia também falou sobre o motivo de não ter revelado a gestação antes de completar quatro meses.

- Eu vinha de duas perdas, estava com uma mistura de medo, proteção, de tudo. E ninguém fala nos três primeiros meses justamente porque tem um risco muito grande de não evoluir.

Questionada se tem medo da maternidade, ela negou e ainda reforçou que sua gravidez não é de risco.

- Eu acho que a maternidade é a mágica mais linda de Deus na vida da gente. Eu tenho medo do mundão aí fora, que está a cada dia mais feio [...] Graças a Deus é uma gravidez normal! Toda gravidez tem seus riscos, principalmente nos três primeiros meses, mas já passou.

Por fim, Flavia aconselhou uma internauta que revelou estar com medo dos riscos de gravidez nos três primeiros meses.

- Ai mulher, eu imagino e sei exatamente o que você esta falando. Não deixa esse medo ser maior do que sua alegria de estar grávida, só isso. Eu acho que o medinho vai acompanhar, o receio. Toda vez que você vai na médica você quer ouvir o coração. Mas não deixa isso ser maior que sua alegria, aproveita e curte. Esse é o segredo.