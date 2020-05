Advogado de Rose Miriam di Matteo nega que ela tenha influenciado as filhas a acusarem Aparecida Liberato, irmã de Gugu

13/05/2020 | 12:11



Recentemente as filhas de Gugu Liberato acusaram Aparecida Liberato, que é inventariante do espólio do apresentador, de não prestar contas. Marina e Sofia contrataram uma advogada chamada Viviane Ricci e pedem para que a tia disponibilize informações sobre seguros de vida e previdências privadas, de acordo com a colunista Mônica Bergamo.

Na sequência, a acusação foi rebatida pela assessoria de Aparecida, que afirmou que a advogada das sobrinhas foi indicação da própria mãe delas, Rose Miriam Di Matteo, e que as filhas foram influenciadas a assinar essa contratação. O comunicado ainda declarou que Viviane é amiga pessoal e testemunha de Rose nesse processo.

Agora, nesta terça-feira, dia 13, Nelson Willians, o advogado de Rose Miriam, se pronunciou, dizendo que a contratação de Viviane não deveria representar problema para Aparecida caso ela não tivesse interesse no inventário e que, aparentemente, os únicos herdeiros que ela defende são seus filhos.

O papel dela, como inventariante, é de apenas administrar os bens do espólio em favor dos herdeiros. Mas conforme anotado pelos advogados das gêmeas e publicado em recente reportagem, parece que os únicos herdeiros que Aparecida defende são seus filhos, não os de Gugu.

Além disso, também foi ressaltado que a viúva do apresentador não influenciou na decisão das filhas.

Se dependesse da vontade dela, todos os seus filhos estariam com o mesmo patrono que ela. Mas como mãe zelosa, ela não foi contra, e respeitou a decisão das gêmeas em contratar um terceiro escritório. Da mesma forma que respeitou a vontade de seu filho João Augusto em ter o mesmo patrono que a inventariante. Rose Miriam é por eles, não contra eles, como parece ser a inventariante Aparecida Liberato.

Esse é mais um episódio lamentável protagonizado por Aparecida Liberato. Agora ela se volta contra as herdeiras, que buscam na Justiça o legítimo direito de obter informações sobre o inventário e os bens do apresentador, inclusive os que estavam na casa dele.

O fato de as filhas gêmeas de Gugu Liberato contratarem novos advogados não deveria representar problema para Aparecida Liberato, caso ela não tivesse interesse no inventário. O papel dela, como inventariante, é de apenas administrar os bens do espólio em favor dos herdeiros.

Mas conforme anotado pelos advogados das gêmeas e publicado em recente reportagem, parece que os únicos herdeiros que Aparecida defende são seus filhos, não os de Gugu.

E, ao invés de dar explicações a quem de fato tem direito, ela prefere agredir as herdeiras por constituírem novos advogados e, principalmente, a mãe delas, Rose Miriam.

A viúva não teve qualquer tipo de influência na decisão das herdeiras. Se dependesse da vontade dela, todos os seus filhos estariam com o mesmo patrono que ela.

Mas como mãe zelosa, ela não foi contra, e respeitou a decisão das gêmeas em contratar um terceiro escritório. Da mesma forma que respeitou a vontade de seu filho João Augusto em ter o mesmo patrono que a inventariante. Rose Miriam é por eles, não contra eles, como parece ser a inventariante Aparecida Liberato.

Na falta de transparência das ações da inventariante, as gêmeas têm todo o direito de questioná-la judicialmente.

E sobre esse aspecto, elas têm todo o apoio da mãe. Da mesma forma que Rose busca na Justiça o reconhecimento da união estável com Gugu Liberato, ela entende ser legítimo que as filhas busquem valer os seus direitos.