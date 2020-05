Após revelar câncer de pele, Kelly Key faz procedimento e tranquiliza fãs: - Tudo certo por aqui

13/05/2020 | 12:11



Kelly Key revelou aos seus seguidores que estava com um câncer de pele. Na última terça-feira, dia 12, ela foi fazer mais uma retirada de uma bolinha, como ela mesma explicou, que ficava na região de sua boca. Ao voltar de sua microcirurgia, a cantora avisou no Stories:

- Já tô voltando para a casa, amores! Tudo certo por aqui.

Um pouco depois, ela fez um vídeo, de pouco mais de meia hora, para detalhar um pouco sobre toda a situação:

- A intenção é eu tranquilizar vocês. Tá tudo bem. Acho que de todos os cânceres do mundo eu só teria escolhido esse pra ter porque eu não vou fazer quimioterapia. Esse câncer é um que aparece, você detecta, você tira e você tá curado dele. Então, ele tem tratamento, começou dizendo.

Essa bolinha esteve na pele de Kelly Key por cinco anos:

- Em alguns momentos eu coçava essa bolinha e em outros eu tentava espremer, disse, acrescentando que removeu em uma consulta médica. Depois de uma análise, foi constatado que se tratava de um tumor maligno.

Depois disso, os médicos procuraram pelo corpo da cantora e achararam mais manchas: uma no peito, outra na região do maxilar e mais duas nas costas. Semanas atrás, esses mesmos médicos constataram que o câncer da bolinha da região da boca não havia sido totalmente removido e ainda explicou por que só resolveu contar sobre o seu estado de saúde agora:

- Essa palavra [câncer] é muito horrorosa. A gente fala a palavra e ela machuca a gente só de ouvir. Depois, eu queria um tempo melhor pelo que eu estava passando, pelo o que eu passaria, para eu ter um tempo para informar a minha família devagar.

O tipo de câncer de pele de Kelly Key, de 37 anos de idade, é o de exposição ao sol ao longo prazo. Mas como ela não tinha esse costume de tomar sol, ela suspeitou de o que poderia ter sido a causa:

- Dos 15 aos 20 anos, eu fazia bronzeamento artificial. Eu fiz várias sessões por cinco anos da minha vida. Assim, não é comprovado que aquilo é cancerígeno, acredito eu, não quero dar uma informação errada, mas ao mesmo tempo as pessoas não indicam muito [fazer bronzeamento artificial]. Então a gente pensou nessa possibilidade.

Ela ainda acrescentou:

- Filtro solar é remédio sim. A gente tem que se cuidar, usar bem protetor solar. (...) Eu quero que vocês se tranquilizem, o meu coração está em paz. Eu estou super bem. Não é algo que está me afligindo. Vai fazer parte da minha vida. Alguns momentos vocês vão me ver mais uma vez com uma cicatriz, por algum motivo. Mas tá tudo bem. E eu sempre digo que, pra mim, isso são medalhas da vida [disse, apontando para as cicatrizes].