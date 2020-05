Em quarentena, Robert Pattinson relembra época de Crepúsculo e fala da preparação para viver Batman: - Não estou fazendo nada

13/05/2020 | 12:11



A quarentena está deixando muitas pessoas com a sensação de que não estão sendo produtivas o suficiente, talvez porque estamos todos ficando muito tempo dentro de casa. E para nosso alívio, muitos famosos estão mostrando que essa realidade não é apenas um problema para pessoas comuns.

A capa da edição junho/julho da GQ Magazine trouxe Robert Pattinson em um ensaio feito por ele mesmo em sua casa. Mas, ao contrário do que poderíamos imaginar, ele decidiu mostrar um pouco de como está sendo a quarentena, o que resultou em imagens com as quais os fãs se identificaram bastante.

Além disso, o ator também falou um pouco sobre como está sendo a preparação para o papel principal do filme The Batman enquanto as filmagens estão suspensas. Apesar de estar seguindo a dieta proposta pelo estúdio, Robert relatou que não está seguindo um treino durante a quarentena para atingir o físico que estamos acostumados a ver nos atores que interpretaram o cavaleiro das trevas.

De acordo com ele, o estúdio contratou um treinador que deixou com ele uma bola Bosu, um único peso e um pedido sincero para que tentasse usar um dos dois durante a quarentena. Apesar disso, o ator está ignorando as indicações de treino, caminho oposto de sua colega Zoë Kravitz, a nova Mulher-Gato, que lhe contou que estava treinando cinco dias por semana. Para Pattinson, é preciso acabar com o estereótipo de corpo do herói:

- Eu acho que se você está malhando o tempo todo, você faz parte do problema. Você define um precedente. Ninguém estava fazendo isso nos anos 70. Até James Dean - ele não foi exatamente bombado. Literalmente, não estou fazendo nada.

Robert falou ainda sobre a ansiedade em voltar às filmagens e poder trazer uma nova abordagem ao personagem, como vem buscando fazer até agora. Segundo ele, o fato de que cada ator que já interpretou Batman ter colocado um especto próprio ao papel, ele sente que conseguirá fazer o mesmo:

- Eu gosto do fato de haver versões muito, muito bem feitas do personagem que parecem bastante definitivas. Você já viu esse tipo de versão mais leve, um tipo de versão mais cansada, um tipo mais animalesco. E o quebra-cabeça se torna bastante satisfatório ao pensar: Onde está minha abertura?

No momento, Pattinson está vivendo o ponto mais alto de sua carreira como ator, que ganhou destaque com a Saga Crepúsculo, responsável por tornar seu nome conhecido ao lado de Kristen Stewart. Agora, 12 anos depois do primeiro filme da saga, Robert sente que está muito mais maduro, e que isso o está ajudando a lidar com o isolamento:

- Acho que eu apenas fiquei mais velho. Sinto que tenho menos a provar. Ou parece que é mais divertido provar isso. Isso parece um jogo ao invés de, não sei, basicamente um pesadelo. Eu, definitivamente, sou muito mais calmo do que era. Se isso acontecesse há alguns anos, seria outra história.