Obituário - 13 de maio de 2020

Diário do Grande Abc



13/05/2020 | 11:48



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 13 de maio de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 10 de maio

Neyde Baldini Marcolin, 82. Natural de Santo André. Residia em Ribeirão Pires. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires, Santo André.

Neide Zacarias, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 11 de maio

Rosina Pereira Credencio, 95. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Irene Siqueira Mascotto, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ernesto Castro Servidor, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Rita da Conceição de Araujo, 89. Natural de Sanharo (PE). Residia no Jardim Paraguaçu, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdemar Gonçalves de Alcântara, 88. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Nestor Galvão, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Sulni Benedicta Brusasco Criza, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Jairo Marcelino dos Santos, 84. Natural de Belém (PA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia da Purificação Rebelo, 81. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio Lopes, 74. Natural de Cabo Verde. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Alves, 74. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ingraça da Rocha, 73. Natural de Itainópolis (PI). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zelinda Ferreira Nunes Neves, 73. Natural de Guanambi (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Castellar Dearo, 70. Natural de Guaranésia (MG) Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Nelson Costa da Silva, 67. Natural de Lucélia (SP). Residia no Jardim Luso, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).

Antonio Sérgio da Silva, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 11, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia.

Edna Aparecida de Jesusm, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Charlinne Terto Barbieri, 32. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.



SÂO BERNARDO

Lourdes da Costa Moreira, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Camargo, em São Bernardo. Dia 6, em Laranjal Paulista (SP). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 9 de maio

Jayme Costa, 89. Natural de Jacupiranga (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Olga Ruiz Gasparin, 84. Natural de Fernão (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Horto Florestal, em São Paulo (SP).

Isabel Batista dos Santos, 82. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Nilsa Poiani, 77. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Julio Nunes da Silva, 73. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Waldir Pereira Celestino, 69. Natural de Governador Valadares (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Ipês.



São Bernardo, domingo, dia 10 de maio

José Domingos de Oliveira Filho, 95. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Osvaldo Dias dos Santos, 81. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Milton Trufelli, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Walfrisio Galvão da Silva, 76. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Olinda Leite, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 10, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Zulmira Maria de Jesus, 74. Natural de Muriaé (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Ivo Meininger, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Arnaldo, 69. Natural de Monteiro (PB). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Alberto Zontini Neto, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Julio da Cruz, 60. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, dia 11 de maio

Idalina da Silva Cavalcante, 72. Natural de Tarumã (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria de Fátima de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Regina Célia Benedicto Nishinoro, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Contadora. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Kesia Paula Corrêa Lins de Sousa, 40. Natural de Cabo (PE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Maria da Hora Souza Cabral, 89. Natural de Amargosa (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Paulo Cezar dos Santos, 62. Natural de Sabará (MG). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Corina Batista dos Santos, 61. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal.

José Osório Ribeiro, 60. Natural de Urupês (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.

Valdero Gomes da Silva, 54. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Zoroastro Moreira Oliveira, 40. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Oliveira dos Brejinhos (BA).



M A U Á

Mauá, domingo, dia 10 de maio

Rudolf Rauf, 91. Natural da Áustria. Residia em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Alair de Souza Neves, 83. Natural de Manhumirim (MG). Residia em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 11 de maio

Atalidio José da Silva, 88. Natural de Resplendor (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Oswaldo Marques, 81. Natural de Sapucaia (RJ). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Lourdes Maria Aparecida Vieira, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Silvia, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Djalbas José Pereira, 69. Natural de Junqueirópolis (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Eliel Nicácio Barbosa, 58. Natural de Angicos (RN). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 9 de maio

Rosina Vido De Nadai, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Maria da Conceição Silva, 88. Natural de Redenção da Serra (SP). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Joaquina Maria Henriques, 87. Natural de Portugal. Resdia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 11 de maio

Melchior Rodrigues Filho, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Autônomo. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.

Gilson Lopes da Silva, 48. Natural de Icaraíma (PR). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.