Hotéis, museus e parques de Gramado começam a reabrir

Redação

Do Rota de Férias



13/05/2020 | 11:48



Aos poucos, os hotéis, museus e parques de Gramado, no Rio Grande do Sul, estão sendo reabertos. Um decreto publicado pela prefeitura da cidade permite o funcionamento dos espaços desde que eles atendam algumas restrições e exigências, entre elas o uso obrigatório de máscaras de proteção facial a todas as pessoas que ingressarem em espaços públicos e no comércio local.

“A retomada às atividades é necessária, pois a saúde da população também depende de fatores sociais e econômicos. Estamos fazendo isso de forma extremamente criteriosa, exigindo uma série de cuidados por parte das empresas”, afirma o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.

Como será a reabertura dos hotéis de Gramado

Para os hotéis, motéis e pousadas de Gramado, as restrições impostas para a reabertura incluem capacidade máxima limitada a 50% das unidades de habitação disponíveis. No caso de alojamentos compartilhados (como hostels ou albergues), deverá ser obedecida uma distância superior a três metros entre uma cama e outra, na vertical e também na horizontal.

Fora isso, é proibido oferecer beliches e treliches. As atividades de hospedagem transitória na modalidade de aluguel por temporada e, inclusive, camping, também estão vedadas.

Além disso, segundo o decreto, os hotéis e pousadas devem manter fechados os espaços coletivos das áreas sociais, lazer e conveniência, como piscinas, jacuzzis e ofurôs, academias, saunas, brinquedotecas, sala de jogos, salas de cinema, sala de eventos e reuniões, spas e salas de computadores, vídeos e jogos eletrônicos.

Confira outros critérios estabelecidos pelo decreto para a reabertura de hotéis em Gramado:

Manter distância de, pelo menos, dois metros entre os hóspedes durante a realização do check-in e check-out, a fim de evitar a aglomeração de pessoas nos ambientes.

Priorizar o atendimento preferencial e especial a idosos, gestantes, deficientes físicos e doentes crônicos, garantindo fluxo ágil.

Manter na entrada do estabelecimento álcool em gel 70% para uso dos hóspedes e colaboradores.

Usar máscaras caseiras individuais nas áreas de circulação e elevadores.

Está proibida a oferta do serviço de café da manhã no sistema de bufê.

O café da manhã poderá ser servido no quarto ou no sistema à la carte no salão

Deverão ser designados profissionais específicos para a retirada e lavagem de roupas de cama, toalhas e roupas pessoais. Estes profissionais deverão usar Equipamentos de Proteção Individual

Como será a reabertura dos parques de Gramado

Segundo o decreto da cidade, os parques de Gramado também poderão retomar as suas atividades, desde que respeitem 50% da capacidade de lotação. O distanciamento interpessoal deverá ser de dois metros. Nas entradas, deverão ser organizadas filas com separação mínima de 1,5 metro entre as pessoas.

Os idosos e aqueles que integram o grupo de risco para covid-19 deverão, em caso de filas, ter prioridade no atendimento. A comercialização de ingressos deverá ser, prioritariamente, por meios eletrônicos; e os funcionários, colaboradores e terceiros deverão usar de máscaras.

O decreto enfatiza, ainda, a obrigatoriedade de higienizar as superfícies de toque (com álcool gel 70% ou água sanitária) após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre após do início das atividades.

Eventos em Gramado em 2020

Gramado terá um segundo semestre de muitos eventos, como Festival de Cinema, Fórum de Estudos Turísticos, Festival de Gastronomia, Gramado Summit, Festuris e Natal Luz. Até o momento, todos seguem confirmados pela prefeitura da cidade.

