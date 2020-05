Adele está constrangida por toda atenção recebida após perda de peso

13/05/2020 | 10:11



Parece que Adele ainda não se acostumou como novo visual! Isso porque, segundo a Heat Magazine, a cantora estaria constrangida com os comentários que vem recebendo após revelar ter perdido 45 quilos.

- Adele está com muita vergonha de toda a atenção que está recebendo e acha estranho quando entra em algum lugar e todos estão olhando para ela. Ela admite que apesar de agora estar mais bonita do que nunca, ela ainda se preocupa muito com sua aparência e às vezes acha difícil de acreditar que ela está tão bem quanto as pessoas estão dizendo, afirmou uma fonte à publicação.

O informante também afirmou que Adele estaria preocupada em manter a nova forma, com medo de reverter seu esforço.

- Ela ralou muito para chegar onde está e realmente mudou seu estilo de vida, seus hábitos e pensamentos quando se fala de alimentação e exercícios. Mas a maior luta é contra sua ansiedade e para construir uma boa autoestima. Ela está feliz de morar em Los Angeles, onde as pessoas são mais abertas e compreensivas sobre esse tipo de coisa, e feliz em poder discutir sobre sua jornada pessoal.

A publicação ainda noticiou que Adele já gastou uma fortuna para trocar o guarda-roupa com vestidos adequados à nova silhueta.

- Ela ainda tem dificuldade em acreditar que está tão bonita quanto as pessoas dizem e ainda fica chocada quando se olha no espelho, mas está gostando muito de comprar tantas roupas novas. Ela está adorando experimentar essas várias roupas, de vestidos apertados a roupas de gala para red carpets. É como se ela quisesse compensar o tempo perdido e está gastando milhares de dólares, revelou a fonte.

Adele expôs seu novo look no dia 5 de maio, quando completou 32 anos idade. A foto causou comoção nas redes sociais por conta da perda de peso da cantora desde sua última aparição pública. Posteriormente, foi revelado que a artista contou com o suporte da personal trainer Harley Pasternak, que também trabalha com celebridades como Lady Gaga e Megan Fox.