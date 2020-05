Príncipe Harry e príncipe William voltaram a se falar durante a quarentena

13/05/2020 | 10:11



Os príncipes William e Harry parecem estar mostrando que é possível tirar algo de positivo da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. Os irmãos, que andavam com a relação estremecida há alguns meses e pouco se falavam, parecem ter sido tocados pelo momento difícil e, segundo, a correspondente Kati Nicholl, do programa Enterteinment Tonight, dos Estados Unidos, eles voltaram a se falar com frequência.

Desde que a crise começou no Reino Unido, os irmãos teriam passado a se comunicar pelo telefone, através de chamadas de vídeo. O príncipe Charles, aliás, estaria envolvido no relacionamento dos filhos e também passou a manter contato com os herdeiros da mesma forma. O fato de Charles ter pego o coronavírus teria contribuído para que William e Harry deixassem a tensão um pouco de lado e se reaproximassem.

A expectativa de Nicholl é de que a família real britânica supere esse momento de crise mais unida, diferente do clima instaurado no começo do ano, quando Harry e Meghan Markle anunciaram que deixariam as funções reais.

- Houve claramente algumas brechas bastante importantes nesse relacionamento, mas as coisas melhoraram e eu sei que William e Harry estão em contato pelo telefone. Eles fizeram videochamadas juntos, fizeram muitos aniversários em família e acho que, como o príncipe Charles não estava bem, isso realmente forçou os irmãos a pegar o telefone e entrar em contato novamente, disse a especialista em assuntos da realeza britânica.

A tensão entre Meghan Markle e a esposa de William, a duquesa Kate Middleton, também teria diminuído em virtude do isolamento social. Enquanto os duques de Cambridge seguem morando no palácio, Harry e Meghan estão agora vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o filho, Archie.

- Acho que há um sentimento de alívio de ambos os lados por esse drama ser agora coisa do passado. Os Sussex são livres para seguir com suas novas vidas e os Cambridges podem voltar às suas vidas antigas sem toda a perturbação e drama que claramente eram um grande negócio nos bastidores. Eu acho que Kate e William sentem falta de Harry e Meghan até certo ponto, mas com certeza sentem mais falta de Harry por perto fazendo parte de suas vidas, continuou Nicholl.

Harry também teria voltado a se comunicar melhor com a avó, a rainha Elizabeth II. Ele teria tomado a iniciativa de fazer uma ligação no aniversário dela, o que colaborou para a reaproximação do príncipe com a família.

A rainha Elizabeth II deverá ficar em quarentena até que a vacina contra o coronavírus seja encontrada, portanto, o isolamento social da monarca deve permanecer por tempo indeterminado, fazendo com que ela se afaste do resto da família.