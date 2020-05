Com mais 13 mortes, região chega perto dos 300 óbitos por Covid-19

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/05/2020 | 00:01



O número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus não para de crescer em todo o Grande ABC. Apenas nas últimas 24 horas, as sete cidades registraram mais 13 perdas, totalizando agora 290 baixas. Além disso, a região conta com 3.090 casos confirmados da doença e ainda outros 5.952 pessoas que ainda aguardam a realização de exames.



A cidade com o maior número de óbitos continua sendo São Bernardo, com 102, sendo cinco registrados ontem. Santo André já acumula 80 perdas, seis nas últimas 24 horas. Com uma morte ontem, Diadema chegou a 39. A outra perda da região foi divulgada por Ribeirão Pires, que agora tem dez. São Caetano, com 23, e Rio Grande da Serra, com três, mantiveram os números divulgados nos boletins epidemiológicos de segunda-feira.



Apenas em maio, o Grande ABC já registrou 124 mortes, o que gerou média de 9,5 perdas por dia. Caso mantenha a linha de crescimento hoje, a região vai ficar muito perto de ultrapassar a marca das 300 perdas. Estatísticos preveem que até o fim do mês as baixas ultrapassem 400.



Com o aumento diário no número de mortes, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), decretou ontem luto oficial por três dias na cidade em homenagem às 102 vítimas confirmadas no município. “Com muita tristeza, São Bernardo registrou hoje (ontem) 102 óbitos. Meu respeito e sentimentos aos familiares por suas perdas irreparáveis. Seguiremos no trabalho forte e determinado para combater este vírus e vencer esta guerra. A cidade entra em luto oficial”, afirmou o chefe do Executivo, lembrando que a determinação será publicada hoje.



ESTADO

O novo coronavírus segue se espalhando por todas as regiões. Ontem, o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, informou que São Paulo apresenta 1.580 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, crescimento de 3,4% – agora já são 47.711 registros no total.



Em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, o secretário também informou que, entre a segunda-feira e ontem, morreram 206 pessoas por causa da Covid-19, aumento de 5,5%. Ao todo, no Estado são 3.949 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.



Segundo Germann, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em todo o Estado passou para 69,1% e na Capital, de 85,7%. Na segunda-feira, o índice para a cidade de São Paulo era de 89,6%. Ainda de acordo com o secretário, “a pequena queda se deve à entrada de novos leitos no sistema”.

Brasil registra 881 perdas em 24 horas

Em recorde, o Brasil registrou 881 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas e já relata, ao todo, 12.461 vítimas da Covid-19, segundo atualização feita ontem pelo Ministério da Saúde. O número de casos confirmados da doença no País saltou de 168.331 para 177.589, um acréscimo de 9.258 registros entre segunda e terça-feiras. Para efeito de comparação, considerando o Boeing 737-800 (com capacidade para 162 passageiros), seria o equivalente à queda de quatro aeronaves em um dia.



Com essa atualização, o Brasil ultrapassou a Alemanha em número total de casos confirmados da Covid-19 e se tornou o sétimo País no mundo com mais registros da doença, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. O país europeu relatou 173.034 casos confirmados da Covid-19 até 17h30 de ontem.



Também de acordo com dados do levantamento da Universidade Johns Hopkins atualizados até 17h30, o Brasil é o sexto na lista de países com mais mortes em razão do novo coronavírus, atrás apenas de Estados Unidos (81.805), Reino Unido (32.769), Itália (30.911), França (26.994) e Espanha (26.744). Puxada por Brasil e Estados Unidos, a região das Américas superou a Europa em número de casos de Covid-19. Enquanto o continente americano já somava, no início do dia, 1,74 milhão, a Europa tinha 1,73 milhão.