São Caetano abre 50 leitos em hospital de campanha

Da Redação



12/05/2020 | 23:13



A Prefeitura de São Caetano vai abrir hoje mais 50 leitos no Hospital São Caetano, estrutura adaptada pela administração municipal para atendimento de pacientes com Covid-19.



A informação foi repassada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em transmissão ao vivo ontem à noite, nas redes sociais. Na live, o tucano citou que há outros dois leitos de UTI que podem ser anexados ao plano de combate ao novo coronavírus caso haja necessidade.



“Já temos 40 leitos exclusivos de Covid-19 em São Caetano, em duas estruturas de 20 leitos no complexo hospitalar (Márcia e Maria Braido). O Hospital São Caetano, transformado em hospital de campanha, dispõe de outros 50 leitos em funcionamento. Amanhã (hoje), devem entrar outros 50 leitos, no segundo lote. Estão prontos”, avisou o chefe do Executivo.



Conforme dados do boletim divulgado ontem à noite, 51 pessoas estão internadas nos leitos públicos designados para o tratamento da Covid-19. São seis no Hospital Albert Sabin (sendo um com gravidade), 37 no complexo hospitalar (17 com gravidade) e oito no Hospital São Caetano (nenhum com gravidade).

Na rede particular, são 112 internados com a doença: 67 no Hospital São Luiz, 22 no Beneficência Portuguesa, oito no Hospital Central e 15 no Hospital Santa Ana. Desses, 63 estão em quadro considerado grave.



Auricchio disse que, embora São Caetano disponha de estrutura adequada para acolher os pacientes com Covid-19, não é momento de afrouxar as regras de isolamento físico impostas desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ele alertou que qualquer possibilidade de reabertura das atividades comerciais na cidade depende de dois fatores: número considerável de leitos de atendimento dos enfermos e isolamento físico na casa dos 55%.