Garis ganham cestas básicas como forma de valorização

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 23:30



A solidariedade invadiu as dependências do Grupo Solví – multinacional de soluções de resíduos e saneamento –, que criou campanha (#UmGestodeGratidão) para valorizar colaboradores que seguem trabalhando, como os garis. O projeto, que começou em março, oferece uma cesta básica aos funcionários enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.



Segundo a gerente de comunicação e marketing da empresa, Ana Rita Lopes, a campanha é uma forma de agradecer aos colaboradores que não puderam adotar o home office. “Só quem trabalha com resíduos sabe o quanto é perigoso. Desde que iniciou a pandemia nos adaptamos com todos os cuidados e cautelas, seguindo orientações médicas e reforçando todas as medidas”, comenta.



O projeto começou com benefício aos colaboradores e evoluiu. Diante de milhares de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a ação passou a ajudar também com doações de alimentos e produtos de higiene, famílias indicadas pelos próprios funcionários. “Nos mobilizamos para atender quem não pode trabalhar durante a quarentena ou que tiveram ganhos reduzidos. O objetivo é distribuir 15 mil cestas básicas em todo Estado”, detalha Ana Rita. Até o momento, a campanha conseguiu beneficiar cerca de 10 mil famílias.



No Grande ABC, São Bernardo será beneficiada por contar com uma unidade do grupo. Ontem, famílias sugeridas pelos colaboradores da SBA (São Bernardo Ambiental), que fica no Baeta Neves, foram contempladas.



A gestora da comunicação e responsabilidade social da SBA, Suene Lipinski Teixeira, detalha o perfil de famílias que receberão o benefício. “Todos as indicações são feitas pelos funcionários, então são pessoas que estão precisando. É uma retribuição ao carinho que oferecem aos nosso colaboradores”, destaca.

Suene comenta que todas as doações são higienizadas antes da entrega. “As equipes estão devidamente equipadas com máscaras, luvas e preparadas para higienizar as caixas (de cestas básicas). Além disso, solicitamos que os moradores recebam os kits de máscara”, finaliza.



LIVE DO BEM

Durante o isolamento físico, a empresa, por meio do Instituto Solví, criou ação nas redes sociais intitulada #LivedoBem, na qual oferece, por até uma hora, música e rodas de conversas sobre artistas convidados. O objetivo é aproveitar a audiência e convidar as pessoas para contribuírem com a campanha de doação das cestas básicas. Quem quiser participar pode fazer isso por meio do WhatsApp 9 8509-0658.



As lives terminam no dia 16, data em que é celebrado o Dia do Gari, quando esses profissionais serão homenageados. “Se não tivesse coleta, a limpeza urbana, nossa situação de contaminação seria muito maior. Então, pensamos na última live em homenagem a eles”, finaliza Ana Rita.