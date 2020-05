Sesc doa alimentos para mais de 1.500 famílias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 23:30



Há 25 anos o Mesa Brasil faz parte da programação das unidades do Sesc São Paulo. A iniciativa atua como banco de alimentos, realizando coleta em empresas doadoras e distribuição a entidades assistenciais, com o objetivo de complementar refeições. Diante da pandemia do novo coronavírus, a ação ganhou novos espaços e segue atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade. Na região, atende mais de 1.500 famílias.



A unidade do Sesc Santo André, na Vila Guiomar, faz a ponte entre 100 fornecedores parceiros e 60 instituições assistidas que recebem doações regularmente, algumas localizadas nas redondezas. Mas também beneficia locais em São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. A unidade movimenta semanalmente média de seis toneladas de produtos recolhidos e entregues a famílias carentes.



Gerente da unidade de Santo André, Jayme Taez destaca a importância do programa. “Com a quarentena, sabemos que as instituições sentiram diminuição nas doações. Com isso, o Mesa Brasil criou equipe técnica de colheita urbana, que escolhe produtos e atualiza a unidade de Santo André”, detalha Taez, que destaca o fato de a seleção dos alimentos ser feita no local. “Os consumidores escolhem produtos que vão vencer mais para frente. O tomate, por exemplo, ficam com os mais bonitos. Mas os demais estão aptos para consumo, só perdem valor de mercado”, avalia.



O Programa Mesa Brasil circula pelas 19 unidades do Sesc no Estado e, na semana, recolhe mais de 34 toneladas de alimento. “Esta semana conseguimos só em Santo André 1.625 quilos de alimentos e distribuímos em dez instituições, atendendo 300 famílias”, avalia Taez.



Além das refeições, as unidades do Sesc também recolhem produtos de higiene e limpeza. Centrais de abastecimento, supermercados, atacadistas e outros que queiram realizar doações podem acessar o site mesabrasil.sescsp.org.br.



EXPERIÊNCIA

A instituição Meimei Educação e Assistência, da Vila Sacadura Cabral, em Santo André, é uma das beneficiadas pelo Mesa Brasil. Desde 2018, a entidade recebe alimentos e consegue atender 125 crianças, de zero a 4 anos, contemplando 119 núcleos familiares no próprio bairro da unidade, além da Vila Palmares e Tamarutaca.



“Recebemos os alimentos e selecionamos, com acompanhamento da nutricionista, de acordo com o vencimento e condições para refeição. Recebemos cestas básicas e itens soltos, que separamos por sacolas para entregar aos pais dos alunos”, destaca o presidente da instituição, Fábio Nunes de Oliveira.

A entidade recebe quinzenalmente as doações e, nesta semana, recolheu 360 litros de leite, café solúvel e mais de 300 quilos de frutas e legumes. “Agendamos com pais em horários distintos para virem até a unidade e recolher as doações, sem aglomerações e com os devidos cuidados de distanciamento”, comenta o presidente.



As doações diretas para a entidade podem ser feitas pela página do Facebook, Berçário MeiMei Educação e Assistência, ou pelo 4421-9577.