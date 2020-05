Funcionários de empresas de ônibus ameaçam entrar em greve

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



12/05/2020



Por descumprimento das legislações trabalhistas, cerca de 950 funcionários de rede de transporte público do Grande ABC, responsável por 33 linhas intermunicipais, ameaçam entrar em greve a partir da 0h de amanhã. São colaboradores que fazem parte de grupo que reúne sete empresas, sendo duas em Santo André (Viação São Camilo e Eaosa – Empresa de Auto Ônibus de Santo André Ltda.), duas em Mauá (Viação Ribeirão Pires e Viação Urbana), além de três em São Bernardo (Viação Triângulo, Viação Riacho Grande e Viação Imigrantes).



Entre os problemas enfrentados pelos funcionários estão o atraso no pagamento de abril com vencimento até o quinto dia útil de maio, além de atraso na parcela do convênio médico dos trabalhadores.



Segundo Leandro Mendes, vice-presidente do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), o prazo para o grupo sanar os problemas se encerra às 23h59 de hoje. Caso contrário, haverá paralisação. “Nós entendemos a situação atual, da pandemia, e sabemos que é um serviço essencial, mas as pessoas não podem ficar trabalhando sem salário”, explica.



Os funcionários, segundo Mendes, têm aguentado três, quatro dias de atraso nos pagamentos há alguns meses. “Mas não dá para segurar mais”, comenta. Ele ressalta que, com a pandemia instalada, foi feito acordo para redução de jornada e salários. Mas, mesmo assim, o pagamento não foi feito.

“Quem saiu de férias em abril não recebeu pagamento (nem os adicionais). Tem gente há 42 dias sem nada”, lamenta o vice-presidente do Sintetra ABC. Ele explica que o sindicato fez reunião nesta semana com os responsáveis pelo grupo de empresas, que alegaram que dependem de “uma verba do governo para não quebrar”.



Documento a respeito do assunto já foi enviado para as empresas, para a SATrans (Santo André Transportes), autarquia que gerencia o transporte coletivo em Santo André, EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbano) e ao Sindicato Patronal.



As 33 linhas operadas pelas sete empresas são intermunicipais, ou seja, ligam uma cidade a outra (veja relação ao lado). A Viação São Camilo tem cinco linhas; a Viação Urbana, duas; A Viação Triângulo, três; a Viação Riacho Grande, quatro; a Viação Imigrantes, cinco; a Viação Ribeirão Pires, sete; e a Eaosa, também sete.

O problema por falta de pagamento de salário com algumas das empresas citadas não é de hoje. Em 2014, motoristas e cobradores da Eaosa fizeram paralisação. Os trabalhadores reivindicavam pagamento de verbas rescisórias para funcionários que se desligaram da empresa. Em 2016 funcionários da mesma empresa e também da Viação Ribeirão Pires entraram em greve por falta de pagamento. À época, funcionários das empresas Viação Triângulo, Viação Riacho Grande e Viação Imigrantes também haviam parado de trabalhar por problema semelhante.



Segundo Mendes, como o grupo que gerencia as empresas está em recuperação judicial, caso a greve ocorra, há até a possibilidade de falência. “Nossa preocupação é com os funcionários.”



O Diário procurou o grupo que gerencia as sete empresas citadas, mas não localizou nenhum representante para comentar o assunto até o fechamento desta edição.