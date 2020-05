Indivíduo e sociedade

Do Diário do Grande ABC



Se ainda havia alguma dúvida sobre o perigo que representa a circulação do novo coronavírus pelas sete cidades do Grande ABC, a manchete de hoje deste Diário, dando conta de que a Covid-19, doença que o micro-organismo provoca, tirou mais vidas em 50 dias que todos os homicídios registrados na região no ano passado, encerra a desconfiança de forma cabal – e trágica. Longe de entrar em declínio, já que especialistas dizem que o pico da pandemia ainda não foi alcançado, a curva ascendente de casos impõe maior participação do indivíduo nas estratégias de combate à disseminação. Sozinhas, as autoridades não conseguirão dar conta da tarefa. É preciso que cada um ajude a proteger a sociedade.

Está empiricamente comprovado, pelos bons resultados observados nos países em que o vírus circulou primeiro, que o isolamento físico é a melhor maneira de pôr barreiras à proliferação do micro-organismo. Mas compreende-se que, no Brasil, as características socioeconômicas são menos favoráveis que em nações europeias, o que torna mais difícil seguir a quarentena determinada pelas autoridades – sem reservas financeiras e desassistidos pelo governo, que alternativa resta aos vendedores ambulantes, por exemplo, além da de sair de casa diariamente em busca do pão de cada dia? Não se pode culpar a vítima pelo seu destino infausto. Em países pobres, os níveis de recolhimento são mais baixos.

Por isso é que os governos deveriam investir na educação dos indivíduos. Campanhas massivas de esclarecimento deveriam despertar a consciência coletiva dos cidadãos, de que as atitudes e ações de cada um são responsáveis pela proteção de toda a coletividade. Mais ou menos como acontece no Japão, onde um simples resfriado faz com que um trabalhador, sem que ninguém lhe cobre, permaneça em casa para evitar a contaminação de outras pessoas. Ou em Estocolmo, capital da Suécia, uma das poucas cidades do mundo cujo comportamento da população impediu que a Covid-19 fizesse vítimas em série sem que o governo precisasse fechar parques, shoppings, bares ou restaurantes.