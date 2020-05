Procon recua sobre desconto em escolas

Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020



Menos de uma semana depois de determinar que escolas particulares do Estado que mantêm os ensinos infantil, fundamental e médio concedessem descontos nas mensalidades durante a crise causada pelo novo coronavírus, o Procon-SP recuou e formalizou termo de entendimento com a entidade que representa as instituições. Pelo acordo oficializado na segunda-feira, a cobrança de serviços como fornecimento de alimentação e de atividades extracurriculares – passeios, por exemplo – deve ser suspensa imediatamente. No caso das mensalidades, porém, estabelece que os pais terão de procurar as mantenedoras para negociar desconto, maior número de parcelas ou acerto com relação a débitos.

Além da suspensão da cobrança de qualquer valor complementar ao da mensalidade, o termo formalizado entre o Procon-SP e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado determina que as escolas agilizem o atendimento aos pais que buscarem negociação direta. Também são obrigadas a disponibilizar ao menos um canal de contato ao consumidor para tratar das questões financeiras.

“A instituição de ensino não pode se recusar a atender, nem postergar por mais de uma semana a partir da solicitação do atendimento. Nem exigir documentos como condição para negociação visando a concessão de desconto ou parcelamento. A exigência de qualquer documento (pela escola) como condição equivale à recusa em negociar”, consta do documento. Também está expresso que se as diretrizes não forem cumpridas o Procon abrirá processo administrativo contra a instituição, no qual poderá exigir planilha de custos da unidade e, inclusive, aplicar multa no final do processo.

No caso do consumidor, determina que ele não pode recusar o ensino a distância, forma encontrada pelas instituições para dar sequência ao ano letivo enquanto dura a quarentena, a não ser que não tenha infraestrutura, como tablet, computador ou celular com acesso à internet. Nessa situação, a instituição deverá “apresentar, como alternativa, o respectivo plano de reposição de aulas para o aluno.

Presidente do sindicato, Benjamin Ribeiro da Silva afirma que a entidade compreende a situação de dificuldade dos pais, sobretudo aqueles que tiveram contratos de trabalho suspensos ou redução de jornada com consequente diminuição do salário. Diante do quadro, garante que a orientação é para que as escolas particulares do Estado concedam, na medida do possível, desconto na mesma proporção da redução salarial ou outra medida que facilite um acordo.

“Sabemos das dificuldades das famílias e orientamos as escolas a flexibilizar as mensalidades. Mas o desconto linear para todos é impossível. Se isso fosse feito, levaria o caos às 10 mil escolas do Estado particulares e aos mais de 2,3 milhões de alunos”, avalia o dirigente.

O dirigente sindical acredita que o acordo com o Procon é justo, na medida em que obriga as escolas a abrir canal de diálogo mais objetivo com os pais durante a pandemia e pode garantir a sobrevivência das instituições. “Se a decisão anterior do Procon fosse mantida, entre 30% e 50% das escolas do Estado iriam fechar. Mesmo com esse termo, estamos muito preocupados com o que pode acontecer com a rede particular a partir de agora, pois a maioria do nosso segmento é de escolas pequenas”, comenta Benjamin, ao acrescentar que “70% (dos custos) vêm da folha de pagamento, impostos, taxas e contas de consumo, que não caíram, pois são cobradas na média trimestral”. Procurado, o Procon-SP não se posicionou sobre o assunto.

Para entidade, é preciso repactuação de contratos

Presidente da Aesp ABC (Associação das Escolas Particulares do ABC), Oswana Fameli avalia a decisão do Procon-SP não como um recuo, mas atitude de bom-senso diante do quadro de “enormes dificuldades” que a rede privada do Grande ABC enfrenta com a crise causada pelo novo coronavírus. Afinal, o setor amarga inadimplência em torno de 35%, ante média de 4% de anos anteriores, e depende de fazer esse número cair para garantir a sobrevivência de dezenas de pequenas unidades.

Daí porque ela entende que é fundamental estabelecer canal de negociação entre escolas e pais de alunos, a fim de construir consenso com relação à questão das mensalidades.

Foi esse o objetivo de reunião virtual com dirigentes do Procon no Grande ABC, ontem à tarde, quando ficou definido que haverá acompanhamento e monitoramento do atendimento a pais de alunos. “Nosso compromisso é promover uma repactuação de contratos formalizados lá atrás, de acordo com a condição de cada escola e de cada família. Não pode ser desconto igual para todas, de 10%, 20%, 30%, porque certamente muitas vão quebrar”, avaliou Oswana. Na região, são cerca de 80 mil alunos na rede privada.

Segundo ela, amanhã, a partir das 18h, o diretor regional para o Grande ABC do Procon, João Borro, explicará a dirigentes da rede privada, de modo virtual, as diretrizes do termo assinado entre o sindicato das escolas e o órgão. estadual.

DESCONTO

Não é o que pensa o deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL na Assembleia Legislativa, que apresentou projeto de lei que obriga instituições particulares de ensino (fundamental, médio e superior) a diminuir, em pelo menos 30%, o valor das mensalidades enquanto durar a suspensão das aulas por causa da pandemia.

Alunos de pelo menos 15 universidades particulares estão encabeçando um movimento de apoio ao projeto, que visa evitar o trancamento de matrícula, a evasão e o prejuízo evidente aos alunos bolsistas (que, muitas vezes, não contam com o equipamento necessário para acompanhamento das aulas em ambiente digital).