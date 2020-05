Shaquille O'Neal pede cancelamento da temporada da NBA: 'Campeão teria asterisco'

12/05/2020 | 21:54



O ex-pivô Shaquille O'Neal, uma das lendas do basquete norte-americano, afirmou, nesta terça-feira, em entrevista ao jornal USA Today, que é a favor do cancelamento da temporada 2019/2020 da NBA por causa da pandemia do coronavírus.

"Acho que devemos desistir da temporada. Todos devem ir para casa, ficar em forma e voltar para a próxima temporada. Vamos cancelar, é fácil", afirmou o atual comentarista de TV, de 48 anos de idade. Ele também não aprova que os jogos sejam disputados a partir dos playoffs.

"Seja qual for a equipe a vencer o título, haverá um asterisco ao lado do nome, não terá o respeito que costumamos dar a um campeão", afirmou o ex-jogador, quatro vezes campeão da NBA nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2006.

Campeão olímpico em Atlanta-1996 com a seleção dos Estados Unidos, Shaq afirmou que o mais importante neste momento é cuidar da saúde de todas as pessoas que trabalham na NBA. "É preciso cancelar a temporada e nos preocuparmos com a saúde dos espectadores e jogadores antes de voltar na próxima temporada."