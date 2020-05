Pagamento de precatórios terá de ser compensado pós-Covid-19

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 23:30



O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determinou que haja, neste ano, pagamento integral do plano de precatórios para municípios que conseguiram na Justiça a suspensão temporária da quitação das dívidas judiciais em meio à pandemia do novo coronavírus. A decisão envolve as cidades do Grande ABC, que, no mês passado, conseguiram liminar para congelar o depósito desses passivos. Ou seja, será preciso haver compensação financeira sobre o benefício vigente.

Em 2017, o Congresso Nacional fixou dezembro de 2024 como data limite para que União, Estados e municípios zerem o estoque de precatórios. Na região, o total de dívidas atinge a casa dos R$ 3 bilhões. Segundo o Consórcio, a liminar obtida no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) resultou na economia de R$ 1 bilhão.

No entendimento de Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, o cronograma de pagamento de precatórios para 2020 precisa ser mantido. A despeito do congelamento de pagamento por seis meses, durante a pandemia de Covid-19, as cidades precisarão honrar com as metas inicialmente traçadas – se uma prefeitura havia se comprometido a depositar R$ 100 milhões neste ano, precisará manter essa cota. A decisão partiu de indagação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“O enfrentamento da pandemia tem provocado a redução da arrecadação e a concentração de esforços e dos recursos no enfrentamento da doença contagiosa. Neste contexto fático, pode ser necessária uma readequação dos valores dos aportes mensais para fazer frente à emergência sanitária. Mas essa readequação deve seguir as normas vigentes e ser razoável e exequível”, escreveu Martins. “É possível e razoável a modificação do plano anual de pagamentos dos entes devedores que requereram tal providência para prever ausência de repasse por 180 dias, a contar de março, desde que preveja também a complementação dos valores devidos no próprio exercício de 2020, ou seja, nos quatro meses seguintes”, discorreu.

O Consórcio Intermunicipal havia recorrido à Justiça argumentando que a medida de suspender o pagamento de precatórios daria fôlego para que os municípios pudessem enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O Grande ABC, com 3.090 casos e 290 mortes, é uma das mais atingidas pela doença no Estado.

Em nota, o colegiado regional informou que vai aguardar a notificação do CNJ ao TJ-SP para avaliar se recorrerá da decisão. “A pandemia, ao mesmo tempo em que impõe uma ampliação dos gastos das prefeituras com a prevenção e combate da doença, reduz a arrecadação dos municípios em consequência da paralisação das atividades econômicas, necessária para achatamento da curva de contaminação. Deste modo, a decisão do CNJ para retomada integral do pagamento de precatórios no exercício traria grandes prejuízos aos municípios no investimento ao combate da pandemia e manutenção dos serviços essenciais nas cidades”, disse o diretor administrativo e financeiro do Consórcio, Carlos Eduardo Alves da Silva, o Cadu.