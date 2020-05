Alex defende Marcos Michels como prefeiturável

Raphael Rocha

12/05/2020 | 23:30



O deputado federal Alex Manente (Cidadania) anunciou apoio à pré-candidatura a prefeito de Diadema do vereador Marcos Michels (PSB) e disse que vai trabalhar para que seu partido dê suporte ao socialista na construção da pré-campanha e também durante o pleito.

Vereador de segundo mandato, ex-presidente da Câmara e ex-secretário de Educação, Marcos é primo do prefeito Lauro Michels (PV) e está na lista do governo de possíveis candidatos à sucessão. Ele disputa a indicação juntamente com o presidente do Legislativo, Pretinho do Água Santa (DEM), e com a secretária de Habitação, a ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV).

“No meu entendimento, o Marcos tem de ser candidato. Vou trabalhar para isso. E também vou defender que o Cidadania dê apoio integral à campanha dele”, discorreu Alex.

O Cidadania conta com seis vereadores: Audair Leonel, Boquinha, Companheiro Sérgio, Zé do Bloco, Rodrigo Capel e Albino Cardoso – os últimos três recentemente filiados após saída do PV, sigla de Lauro. Além disso, o presidente municipal do Cidadania, José Carlos Gonçalves, é secretário de Transportes do governo municipal.

O cenário sobre quem será o nome do Paço nas urnas neste ano se embaralhou depois que o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) rejeitou assumir a missão, sob alegação de querer cumprir o mandato na Assembleia Legislativa e também por problemas de saúde. Lauro já tinha declarado que Márcio era o único plano do governo. Com a pandemia do novo coronavírus, o chefe do Executivo adiou qualquer escolha.

O Diário apurou que parte da bancada do Cidadania defende o nome de Pretinho na corrida à Prefeitura, mas outra quer caminhar com Marcos Michels.

Marcos não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.