Comissões são nomeadas para acompanhar gasto da Covid-19

Diário do Grande ABC



13/05/2020



As prefeituras de Santo André e de São Caetano divulgaram os integrantes que farão parte de grupos específicos montados para acompanhamento de receitas e despesas relacionadas ao combate ao novo coronavírus nas respectivas cidades.

No governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o comitê especial terá Felipe Sarinho, procurador-geral do município; Aparecida Muniz Zanella, representante da Secretaria de Saúde; Fabiana Varoni Pereira, da pasta de Assuntos Jurídicos; Fábio Gracia Dio, do setor de Gestão Financeira; e Pedro Seno, titular da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

O bloco ficará responsável por, a cada 15 dias, produzir relatório sobre as movimentações financeiras de contratos firmados nas ações para mitigar a Covid-19 no município. Esse documento será levado ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), ao Ministério Público e à Câmara.

Na gestão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), a comissão de acompanhamento de gastos da Covid-19 será formada por Allan Frazatti Silva, presidente (representante da Controladoria-Geral do Município), Albervan Reginaldo Sena (representante do Gabinete do Prefeito), Gustavo Buzo (da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos) e Leopoldo Koerner (da Secretaria de Saúde).

As atividades desse bloco serão subordinadas à Controladoria-Geral do Município, dirigida pela advogada Mylene Gambale.

“Teremos a oportunidade de fazer um controle mais eficiente, com mais agilidade e transparência. As informações ficarão disponíveis no Portal da Transparência, onde já existe uma aba específica para os gastos com a covid-19 (https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/transparenciacovid)”, anunciou Mylene. “Já fomos contatados por outras cidades interessadas em criar o mesmo tipo de comissão.”