Justiça aceita denúncia e torna réus os cinco acusados pela morte de família carbonizada

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/05/2020 | 19:57



A Justiça aceitou a denúncia feita pelo MP (Ministério Público) e tornou réus os cinco presos acusados de matar e queimar o empresário Romuyuki Veras Gonçalves, 43 anos, sua mulher, Flaviana de Meneses Gonçalves, 40, e seu filho Juan Victor Gonçalves, 15, em janeiro deste ano, em Santo André. Os corpos da família foram encontrados carbonizados dentro de um carro na Estrada do Montanhão, em São Bernardo.

A denúncia foi feita no início do mês de abril e acusou Anaflávia Gonçalves, 24 anos - filha do casal -, Carina Ramos, 31, além de outras três pessoas - os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior, 22, Jonathan Fagundes Ramos, 23, e o amigo Guilherme Ramos da Silva, 19. Na época, a promotora Thelma Cavarzere acusou os cinco envolvidos por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, além de roubo e associação criminosa.

O documento traz ainda, em detalhes, como o quinteto agiu, visando ficar com bens e dinheiro, tanto a quantia que a família teria em casa como a do seguro de vida. E, entre outros pontos, o documento aborda o ciúme e a dominância que Carina tinha sobre Anaflávia, que, segundo a acusação, “em toda empreitada criminosa trabalhou ativamente”.

Todos os cinco réus estão presos preventivamente acusados do assassinato e aguardam a decisão da Justiça se serão levados a júri popular e marcar a data do possível julgamento para que eles respondam pelos crimes. Apesar dos corpos terem sido encontrados em São Bernardo - e o caso estava sendo investigado - caso aconteça o júri popular, ele será realizado em Santo André, onde, segundo a denúncia, foram cometidos os assassinatos.

Procurado pelo Diário, o advogado de defesa de Anaflávia e Carina, Sebastião Siqueira, analisa as duas hipóteses dos possíveis júris. "Esse procedimento tem duas fases. A primeira, pode ser que elas (Anaflávia e Carina) sejam pronunciadas e levadas ao tribunal do júri popular, mas, pode ser que aconteça a desclassificação e elas respondam por roubo seguido de morte, em júri singular", detalha.

Ainda segundo o advogado, Anaflávia não participou das mortes. "A defesa seguirá da mesma maneira. A Anaflávia é inocente e Carina também", comenta.

Já a advogada Alessandra Jurardi, representante dos irmãos Jonathan e Juliano, também afirma de que seus clientes confessaram participação no crime, mas não são os responsáveis pelos assassinatos. "Vamos manter a mesma linha de defesa. É um processo volumoso e a defesa precisa se manifestar, então, já estou em contato com as famílias para buscarmos possíveis testemunhas", finaliza.