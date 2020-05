Estado do Rio tem mais 158 mortos e 547 novos casos de covid-19

12/05/2020 | 19:06



Mais 158 mortes por covid-19 e 547 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta terça-feira (12) pela secretaria estadual de Saúde.

Agora são 1.928 os mortos pela doença no Estado, onde há 18.486 casos confirmados. Outras 927 mortes estão sob investigação. É o segundo maior número de mortes em um mesmo dia - o recorde foram 189 mortes, na última quinta-feira (7).

Os 1.928 mortos se distribuem pelo Rio de Janeiro (1.279), Duque de Caxias (125), Nova Iguaçu (72), São Gonçalo (50), Niterói (45), Belford Roxo (39), São João de Meriti (38), Itaboraí (27), Mesquita (25), Petrópolis (18), Volta Redonda (16), Macaé (14), Magé (13), Maricá (13), Nilópolis (13), Itaguaí (11), Angra dos Reis (10) e Teresópolis (10), entre outras cidades.

Os dez municípios com maior número de casos são a capital (10.816), Duque de Caxias (855), Niterói (779), Nova Iguaçu (696), São Gonçalo (572), Volta Redonda (420), São João de Meriti (412), Itaboraí (327), Belford Roxo (324) e Mesquita (295).