Associação dos Delegados de Polícia pede que todos os profissionais da segurança sejam testados para Covid-19

12/05/2020 | 17:21



A ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) divulgou nota em que pede por tratamento igualitário a todos os profissionais da segurança pública. A manifestação é por conta do anúncio, nesta terça-feira (12), do presidente do Instituto Butantã e coordenador do Comitê de Saúde para o Covid-19, Dimas Covas. Ele informou que 35 mil policiais militares serão testados para o novo coronavírus em um primeiro momento. Ainda de acordo com ele, somente em uma segunda fase – ainda sem data definida – é que demais profissionais da segurança pública, como os policiais civis, serão testados.

A ADPESP acredita que todos os profissionais da segurança pública devem ser testados imediatamente. Segundo a nota, em 23 de abril, a associação oficiou o pedido para que todos os profissionais da segurança pública fossem levados em conta. “Os policiais civis continuam exercendo suas funções normalmente. Estão na linha de frente da segurança e expostos ao risco de contágio. Não há motivo para não serem priorizados neste momento”, destaca Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da ADPESP.

AJUDA

Entre as ações já realizadas pela associação estão a doação de mais de 300 kg de álcool em gel e quatro mil máscaras de proteção, o pedido para suspensão da majoração da alíquota previdenciária para profissionais da segurança pública, um plano de contingência para a Polícia Civil e a antecipação da campanha de vacinação para os profissionais da segurança – sendo este último atendido pelo governo.