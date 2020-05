Mesmo com a desaprovação dos pais de Duda Reis, Nego do Borel, ajoelhado, pede para a namorada: Fica comigo pro resto da vida?

12/05/2020 | 17:10



Como você já viu, Duda Reis e Nego do Borel reataram o namoro após meses separados. Acontece que os pais da atriz já se manifestaram contra o relacionamento nas redes sociais. O pai de Duda, o médico Luiz Fernando, fez diversos desabafos falando sobre o caráter do músico, afirmando que Nego já agrediu a artista e que chegou a deixá-la trancada em casa.

A influenciadora digital, de 19 anos de idade, negou as alegações e, no último domingo, dia 10, realizou uma postagem em homenagem à mãe no Dia das Mães, dando a entender que toda a situação entre a família parece estar melhorando. E o próprio Nego demonstrou que suas intenções com Duda seriam as melhores possíveis através de uma publicação compartilhada na última segunda-feira, dia 11, em seu Instagram.

O astro publicou uma foto ajoelhado, onde aparece segurando as mãos da namorada, e escreveu o seguinte na legenda:

Fica comigo pro resto da vida?

A atriz respondeu ao pedido.

Fico pro resto da vida.

Muitas pessoas deixaram comentários positivos para o casal na rede social, mas algumas interviram a favor dos pais de Duda.

É tão triste ver e viver uma relação em que a família não está de acordo, comentou uma internauta.

Primeiramente ela tem honrar o pai e a mãe para que as recompensas sejam maiores. Pai e mãe sempre têm razão, quando a gente não escuta, no amanhã acaba quebrando a cara..., refletiu uma segunda.

Os pais criam a menina que nem uma princesa pra dá um desgosto desses., disparou outro.

Tomara que tudo isso se resolva logo, não é?