Leandro Buenno, ex-The Voice Brasil, revela ter HIV e desabafa: O maior vírus que enfrentamos hoje é o da ignorância

12/05/2020 | 17:10



O ex participante do The Voice Brasil 2014, Leandro Buenno, revelou que tem HIV. Em um post de Instagram, em que aparece ao lado do noivo, Rodrigo Malafaia, o cantor postou o seguinte texto:

Ser gay e HIV positivo num paiís que trata ambos os assuntos de forma tão distante e pejorativa, não é assim tão fácil. Pertenço a um grupo que aparenta sempre ter que viver atrás de um muro, tendo que medir as palavras, os trejeitos, omitir pra ser aceito e tentar se encaixar no que aparentemente é o ideal. Quantas pessoas você conhece que vivem com HIV? Eu posso te afirmar que muitas, mas você não sabe. E o motivo é muito claro. A falta de informação, o medo do olhar invasivo, a falta de diálogo, a falta de empatia.

Ele ainda continua:

O maior vírus que enfrentamos hoje é o da ignorância, e assim como o HIV ele também não tem cara, nem escolhe orientação sexual. Hoje eu uso da minha voz para contribuir que uma parcela da sociedade seja vista e respeitada como merece. Não tenha vergonha daquilo que você realmente é, e entenda os propósitos que o universo (ou Deus, como preferirem) coloca na sua vida. Suas diferenças te tornam ainda mais incrível!

Já Rodrigo, postou um vídeo em que aparece ao lado de Leandro e escreveu o seguinte na legenda:

SEJA O QUE VOCÊ QUISER, MAS SEJA DO BEM. Depois de uma parte da vida de omissões e mentiras, quando a gente resolve ser completamente real, pode até ser assustador, mas, muito mais importante, é libertador. Hoje é assim que a vida faz sentido pra mim. Os ataques podem aumentar, mas o amor sempre vai prevalecer. Nossa missão é muito mais importante que o nosso ego. Não deixem nunca ninguém te diminuir por nada nesse mundo. Você, do jeitinho que é, é uma pessoa maravilhosa. Nunca duvide disso.