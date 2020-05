Estação de Coleta Cerquilho reabre nesta quarta-feira em Santo André

Do Dgabc.com.br



12/05/2020 | 17:07



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) vai reabrir mais uma Estação de Coleta na cidade. Nesta quarta-feira (13), é a vez do ecoponto Cerquilho, localizado na Vila Lucinda.

A Estação de Coleta funcionará de segunda a sábado, das 8h às 12h, e depois das 13h às 16h. Este é o nono equipamento do tipo que tem o atendimento ao público retomado, e a sua reabertura foi necessária devido ao grande volume de resíduos que vinha sendo despejado diariamente de forma irregular na frente do ecoponto.

No início da quarentena, o Semasa precisou fechar as Estações de Coleta de Santo André e as reaberturas estão sendo realizadas aos poucos, tanto para preservar a saúde dos zeladores e funcionários, quanto para a segurança dos frequentadores, para que não haja aglomerações.

A Estação de Coleta Cerquilho está localizada na rua Cerquilho, 151, e está preparada para receber resíduos recicláveis, móveis velhos, lixo eletroeletrônico, entulho de pequenas construções, madeira e óleo de cozinha.

No site do Semasa é possível verificar a relação de todos os ecopontos abertos durante a pandemia, pelo link https://bit.ly/EcopontosCovid19.